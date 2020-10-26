Артисти іноді вражають самими хитромудрими зачісками і стрижками, а є й ті, кому досить просто поголитися на лисо

Ці» міцні горішки " відомі тим, що ніколи не змінюють зачіску, а також свій образ в цілому. Одвічна лисина для них є своєрідною фішкою, однак, фанатам завжди було цікаво, як би виглядали їхні улюблені зірки з копицею волосся. Представляємо вашій увазі топ фото зірок до облисіння і після.

Відомий гуморист Євген Кошовий свого часу пожертвував волоссям заради команди.

«Ми з хлопцями за одну ніч вирішили, що мене потрібно поголити, — знайшли перукарню, машинкою там все збрили, а потім ще в дві руки хлопці одноразовими верстатами мене добривали, а я, вибач за подробиці, в туалеті сидів, на унітазі закритому. Дуже багато цих верстатів бритвених, одноразових, було, але в підсумку щось вийшло", - одного разу розповів Кошовий, розкривши свій секрет образу.

А ось український співак і продюсер Олексій Потапенко вважає, що його імідж найкраще підходить до умов карантину. Не так давно ролик з музикантом з'явився на сторінці Міністерства охорони здоров'я, в той час як громадськість закликали утримуватися від великого скупчення людей.

"Зайве волосся на голові збирають занадто багато бактерій, а для барбершопів зараз не час. Продумай свій імідж, як я», — порадив співак. Відзначимо, з молодого віку Потап не змінює зачіску, постійно збриваючи волосся.

Актор, художній керівник "Дизель Студіо «і зірка» Дизель Шоу" Єгор Крутоголов не так давно зізнався, що не збирається йти зі сцени заради походу в політику. Збудований образ артиста зробив його впізнаваним і одним з найпопулярніших коміків в країні. Чоловік при цьому імідж міняти і не думає, лише зрідка відрощуючи бороду.

До своєї голої голови Він Дизель ставиться цілком нормально. Одного разу чоловік сам розповів, що рано почав лисіти і тому став голитися.

"Всі ми рано чи пізно втратимо волосся. Так краще зробити лисину частиною образу відразу, щоб потім не намагатися її приховати", – розповідав одного разу артист під час інтерв'ю.

Лисина-доля обраних, вважає легендарний» Міцний горішок " Брюс Вілліс. Ще в тридцять років чоловік зрозумів, що почав швидко лисіти, він ледь не впав у депресію з цього приводу. З горя Вілліс навіть поїхав до швейцарської клініки, де за великі гроші йому зробили операцію. Пересадили волосся з потилиці на тім'ячко, але вони так і не захотіли приживатися. Після Брюс прийняв Свою долю і навіть відкрив нову моду. Легендарні образи актори копіюють досі.

А ось фанати популярного хореографа Влада Ями довгі роки жадали побачити чоловіка з волоссям. Як відомо, він вибрав собі такий образ, а тому завжди виблискував лисиною перед шанувальниками. Під час карантину Яма навіть зробив несподівані знімки на карантині. Чоловік вирішив просто відростити волосся (несподівано) і похвалився кадрами в мережі, також нещодавно яма показав, як виглядав у дитинстві, чим шокував фанатів. Деякі навіть запитали у зірки " лисина - це діагноз або стрижка?".

Нагадавши, Влад Яма з оголеним торсом приголомшив пристрастю з красунею-дружиною:»Ну, взагалі вогонь".

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