Відома модель Ніколь Потуральськи, якій приписують роман з Бредом Піттом, показала себе в досить сміливому образі

Красуня любить демонструвати ідеальні форми, якими дійсно варто пишатися, пише Politeka.net. Цього разу модель одягла на себе светр на блискавці, яку вона відчинила і посвітила грудьми в топіку.

Великі принади красиво виглядали в розстебнутій кофті і привертали увагу.

Здавалося, крім цього одягу на Потуральськи нічого не було. Красуня задерла ніжку, блиснувши оголеним стегном і стрункою ніжкою.

Тіло знаменитості було гладким і сяючим, що не можна не відзначити.

Красуня зробила просту зачіску, випустивши пасма у особи. Погляд, здавалося, був відстороненим. А за спиною красуні було видно велике ліжко з білосніжною постіллю.

"Неділями", - написала Ніколь.

За дві години пост зібрав понад 9000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі оцінили жаркий образ "коханки" Пітта і написали їй багато приємного.

Нагадаємо, Ніколь Потуральськи позувала в кольорових спідниці й топі. Ніколь сіла на коліна перед дзеркалом біля ліжка. Волосся дівчина залишила розпущеним, а знімала себе на телефон. Фото вийшло досить милим і навіть спокусливим.

"Зберігайте барви", - написала Ніколь під фотографією.

Раніше ми писали, що Ніколь Потуральськи постала в купальнику, а також обв'язалася накидкою. Зірка залізла на тумбочку, демонструючи підтягнуте тіло в сонячних променях. Волосся у моделі були зібрані назад, а образ доповнила модель невеликим макіяжем.

Нагадавши, молода коханка Бреда Пітта побешкетувала перед дзеркалом у спальні, задерши футболку

А ще Politeka писала, що молода коханка Бреда Пітта блиснула ідеальною фігурою на прогулянці

Також Politeka повідомляла, що молода коханка Бреда Пітта в сарафані без нижньої білизни вразила природністю