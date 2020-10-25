Российский певец Филипп Киркоров весело отдохнул после спектакля вместе с актрисой Екатериной Варнавой

Звезда опубликовал совместные кадры с красоткой на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. Он отправился на светское мероприятие в стильном черно-белом пиджаке с ярким узором на рукавах, ченой рубашке и брюках в тон, образ довершила цепочка с несколькими блестящими крестиками и массивный перстень на пальце.

На одном из фото довольный Филипп Киркоров позирует рядом с Екатериной Варнавой, которая взяла его под руку и нежно прижалась к плечу высокого исполнителя. На актрисе можно заметить черный пиджак с красным воротником и манжетами, вероятно, в таком наряде красотка играла на сцене. Стоит отметить, что в руках Филипп держит бокал с шампанским или похожим напитком. На другом снимке певец покрасовался рядом с модельером Алиной Герман.

"Я довольно взыскательный зритель. И безумно радуюсь, когда меня могут удивить. Вчера был именно такой вечер!👏🏼По случаю 1-ого Дня Рождения @cravemoscow посетил красочное шоу What woman want? - просто «ВАУ» - загадочный мир сексуальности, невероятные наряды от @alinagerman, талантливые актеры...💥💯🔝", - поделился он впечатлениями в описании к фото. - "@olegkulukhov определенно смог создать театр нового формата, где продумана каждая деталь, которая вовлекает в атмосферу праздника и интимности... С нетерпением жду премьеры нового шоу #АбсолютноНага в феврале 2021, где главной героиней станет «моя любимая грешница» @kativarnava 🔥Катя, ты, конечно, стала кульминацией вечера!".

Пользователи соцсети в комментариях выразили свое мнение о внешности Киркорова и его спутниц:

"Красота! ❤️❤️❤️"; "Филипп, Красивые фото 💥😉"; "Филипп, Катя- супер👍👍👍💪🔥"; "Филипп любимый! Потрясающе шикарное видео! Ты великолепен! Фотографии суперские!"; "Филипп, мой кумир всегда выглядит потресающе! Люблю тебя, Филипп!"; "Фотографии и видео шикарньıе 🎆💥👍прекрасньıй 🥰😍😘 вьıглядите 💯🔥Здоровье и всего самого наилучшего🤗🌞❤🧿🌹 И Катя В. очень нравится талантище! 🌟🌟🌟🌹🌹🌹"; "Такой милый 😻😻😻😻"; "Стиляга 👌"; "Брови как у деревенского мужика у Варнавы. Что за мода пошла..."; "Единственный минус- дамочки с силиконовыми губами. Ужасно выглядят...".

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