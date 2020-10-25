Українська ведуча Леся Нікітюк та Ольга Фреймут готують спільний номер на проекті «Танці з зірками»

Як передає Politeka.net, про це нагадали на офіційній Instagram-сторінці телешоу.

Як відомо, в новому ефірі шоу, яке вийде на екрани 25 жовтня, до цьогорічних конкурсантів приєднаються випускники проекту, серед яких буде Леся Нікітюк. Вона виконає номер з Олею Фреймут та Іллею Падзиною.

"Цього ефіру Ольга Фреймут та Ілля Падзини об'єднаються з Лесею Нікітюк, щоб підготувати танцювальний реванш", - йдеться в повідомленні.

Українці вже в передчутті цієї події і діляться емоціями від майбутнього видовища.

"Дві колоди в одній парі", "У мене 11 років досвіду) можливо їй прикро, але мені теж неприємно дивитися на те, як її пропихують далі, хоча вона цього не заслужила"," Нехай ця Євросиніна спробує все зіпсувати, так Оля її в паркет закопає"," це буде бомба гармата ракета", - писали українці в мережі.

Раніше Леся Нікітюк зізналася, чому вирішила танцювати з Олею Фреймут на "Танцях з зірками".



Телеведуча зазначила, що її запрошення на шоу було несподіваним, проте вона довго не роздумувала. За словами ведучої, Фреймут зараз "персонаж номер один", адже вона трохи скандальна, знає багато історій, а глядачам цікаво за нею спостерігати.

Нагадаємо, Фреймут після розгромної критики з'явилася з новим партнером для" Танців з зірками":"Ілля кудись пропав".

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