Американська фітнес-модель Ана Чері посвітила голими принадами разом з подружками

Модель не втомлюється дивувати все більш відвертими фото, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка розмітила в сторіз Instagram гаряче фото в компанії чотирьох голих подружок.

Всі п'ятеро стояли притулившись одна до одної оголеними принадами і дивилися в камеру.

Ана стояла посередині доторкнувшись головою до пекучої брюнетки. Модель посміхалася, дивлячись в камеру, при цьому її губи були злегка прочинені в усмішці.

Волосся у всіх моделей були мокрими після купання, а всі вони позували на пляжі, стоячи в блакитній воді.

Знімок вийшов дуже гарячим, завдяки таким жарким і "розпусним" красуням.

"Ми застрягли на безлюдному острові, тому вирішили роздягнутися і попустувати", - написала Ана.

На жаль, так як кадр був оприлюднений в сторіз, ніхто не зміг відкрито висловити свою думку відкрито.

Нагадаємо, модель Ана Чері позувала під душем, до непристойності задерши і без того крихітне бікіні. При цьому наряд виглядає так, ніби ледь витримує натиск значних форм красуні.

"Це моє Хеллоуїн-бікіні 🎃 моторошний сезон зміст скоро 👻 це дивний рік, але ви збираєтеся одягатися на Хеллоуїн?? Якщо так, то як??», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в образі спокусливого зайчика з м'ячем. Вона одягла спортивний топ, трусики і гольфи, а на пікантному місці у неї красувався пухнастий хвостик.

Всього за якихось 30 хвилин її знімок зібрав понад 30 тисяч лайків. Шанувальники захоплювалися формами зірки.

Нагадаємо, що Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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