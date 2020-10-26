Американська фітнес-модель Ана Чері посвітила голими принадами разом з подружками
Модель не втомлюється дивувати все більш відвертими фото, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка розмітила в сторіз Instagram гаряче фото в компанії чотирьох голих подружок.
Всі п'ятеро стояли притулившись одна до одної оголеними принадами і дивилися в камеру.
Ана стояла посередині доторкнувшись головою до пекучої брюнетки. Модель посміхалася, дивлячись в камеру, при цьому її губи були злегка прочинені в усмішці.
Волосся у всіх моделей були мокрими після купання, а всі вони позували на пляжі, стоячи в блакитній воді.
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Знімок вийшов дуже гарячим, завдяки таким жарким і "розпусним" красуням.
"Ми застрягли на безлюдному острові, тому вирішили роздягнутися і попустувати", - написала Ана.
На жаль, так як кадр був оприлюднений в сторіз, ніхто не зміг відкрито висловити свою думку відкрито.
Нагадаємо, модель Ана Чері позувала під душем, до непристойності задерши і без того крихітне бікіні. При цьому наряд виглядає так, ніби ледь витримує натиск значних форм красуні.
"Це моє Хеллоуїн-бікіні 🎃 моторошний сезон зміст скоро 👻 це дивний рік, але ви збираєтеся одягатися на Хеллоуїн?? Якщо так, то як??», - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в образі спокусливого зайчика з м'ячем. Вона одягла спортивний топ, трусики і гольфи, а на пікантному місці у неї красувався пухнастий хвостик.
Всього за якихось 30 хвилин її знімок зібрав понад 30 тисяч лайків. Шанувальники захоплювалися формами зірки.
Нагадаємо, що Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
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