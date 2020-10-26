Американская фитнес-модель Ана Чери посветила голыми прелестями вместе с подружками
Модель не устает удивлять все более откровенными фото, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда разметила в сториз Инстаграм горячее фото в компании четырех голых подружек.
Все пятеро стояли прижавшись друг к другу обнаженными прелестями и смотрели в камеру.
Ана стояла посередине прикоснувшись головой к жгучей брюнетке. Модель улыбалась, глядя в камеру, при этом ее губы были слегка приоткрыты в улыбке.
Волосы у всех моделей были мокрыми после купания, а все они позировали на пляже, стоя в голубой воде.
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Снимок получился очень горячим, благодаря таким жарким и "распутным" красоткам.
"Мы застряли на безлюдном острове, поэтому решили раздеться и порезвиться", - написала Ана.
К сожалению, так как кадр был обнародован в сториз, никто не смог открыто высказать свое мнение открыто.
Напомним, модель Ана Чери позировала под душем, до неприличия задрав и без того крохотное бикини. При этом наряд выглядит так, будто едва выдерживает натиск внушительных форм красотки.
«Это мое Хэллоуин-бикини 🎃 жуткий сезон содержание скоро 👻 это странный год, но вы собираетесь одеваться на Хэллоуин?? Если да, то как??», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в образе соблазнительного зайки с мячем. Она надела спортивный топ, трусики и гольфы, а на пикантном месте у нее красовался пушистый хвостик.
Всего за каких-то 30 минут ее снимок собрал свыше 30 тысяч лайков. Поклонники восторгались формами звезды.
Напомним, что Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
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