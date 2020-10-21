Американская фитнес-модель Ана Чери восхитила фигуркой, надев обтягивающий спортивный комплект

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала яркое фото с пляжа. Ана повернулась к камере спиной, выставив напоказ свое главное достоинство – аппетитную «пятую точку». Тесный топ обтянул красивую грудь модели. Она закрыла глаза от удовольствия и нежилась на солнце. Ее кожа выглядела очень загорелой.

«Я скучаю по Мальдивам, но я так счастлива вернуться домой и снова заняться фитнесом! Сейчас я пишу этот пост в перерывах между сетами на полу спортзала в гараже», - отметила модель.

По словам Чери, она невероятно счастлива, что возобновила тренировки.

«Наконец, чувствую, что я дома и счастлива, что могу путешествовать по этому великолепному миру, и еще более счастлива, что люблю то место, которое я называю своим домом», - заявила красотка.

В комментариях Чери оставили массу приятных слов.

«Абсолютно великолепна», «Ты такая невероятно милая, такая красивая», «Прекрасная девочка», «Вы по-прежнему прекрасно выглядите!», «Шикарно смотрятся красиво», «Так потрясающе», «Счастливого летнего дня», «Потрясающие мысли, красивое тело, милая улыбка, добродушие, шикарная внешность симпатичной леди», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ана Чери пленила своими сочными округлостями в смелом декольте купальника: "Богиня пляжа".

Как сообщала Politeka, разгоряченная Ана Чери в новом микро-бикини показала, как надо соблазнять: "Bellísima".

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