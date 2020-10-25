Українська актриса і травесті-діва Монро здивувала сміливим осіннім образом на свіжому повітрі

Вона опублікувала новий естетичний знімок на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. Зірка сфотографувалася в одному з парків Києва, надівши бузковий плащ з поясом і зробивши розкішну укладку. Образ шоувумен довершили яскравий макіяж і масивне кільце на пальці, яке ідеально підійшло до сріблястого поясу.

У такому вигляді Монро присіла на перила сходинок, присипані опалим листям. Вона сперлася рукою об гранітну плиту і закинула ногу на ногу так, що посвітила оголеним стегном з-під підлоги плаща.

"Я так розумію, вчора і сьогодні повторювали звану вечерю з моєю участю 🤗 інакше складно пояснити підвищену активність на моїй сторінці. Приємно, чОрт забирай😍 всім новачкам, Ласкаво просимо і велком, оглядайтеся і залишайтеся. Тут смачно, місцями весело, частіше серйозно і дуже по-справжньому. Ну і естетично! Куди ж без краси і струнких ніг", - звернулася знаменитість до своїх передплатників в коментарях.

Шанувальники не стали мовчати і поділилися своїми враженнями від побаченого:

"Ой...прям впав від краси... 😍 "; "Цій жінці йде все! Всім би так))"; " ви-супер позитив👍 🏻 😍"; " Крутиха🌹"; "Вау, яка бомбезна фотка"; "я захоплююся тим як ви змогли стати такою зовні приголомшливою жінкою!!!👍 😍 😍 😍"; "Супер, красива, як весна";" це ще й канал любові, тому що даруєте її людям. Цікаво, що залишиться вашому партнерові тоді? У Вас стільки справ в інтернеті, постійно нові знайомства. Як це може витримати ваш партнер?".

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