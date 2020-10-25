Украинская актриса и травести-дива Монро удивила смелым осенним образом на свежем воздухе

Она опубликовала новый эстетичный снимок на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. Звезда сфотографировалась в одном из парков Киева, надев сиреневый плащ с поясом и сделав роскошную укладку. Образ шоувумен довершили яркий макияж и массивное кольцо на пальце, которое идеально подошло к серебристому поясу.

В таком виде Монро присела на перила ступенек, присыпанные опавшими листями. Она оперлась рукой о гранитную плиту и закинула ногу на ногу так, что посветила обнаженным бедром из-под полы плаща.

"Я так понимаю, вчера и сегодня повторяли Званый ужин с моим участием 🤗 Иначе сложно объяснить повышенную активность На моей странице. Приятно, чОрт побЪери😍 Всем новичкам, добро пожаловать и велком, осматривайтесь и оставайтесь. Здесь вкусно, местами весело, чаще серьезно и очень по-настоящему. Ну и эстетично! Куда ж без красоты и стройных ног", - обратилась знаменитость к своим подписчикам в комментариях.

Поклонники не стали молчать и поделились своими впечатлениями от увиденного:

"Ой...прям упал от красоты... 😍"; "Этой женщине идет все! Всем бы так))"; "Вы - супер позитив 👍🏻😍"; "Крутыха 🌹"; "Вау, какая бомбезная фотка"; "Я восхищаюсь тем как вы смогли стать такой внешне потрясающей женщиной!!!👍😍😍😍"; "Супер, красивая, как весна"; "Это ещё и канал Любви, потому что дарите её людям. Интересно,что останется Вашему партнеру тогда? У Вас столько дел в интернете, постоянно новые знакомства. Как это может выдержать Ваш партнёр?".

Напомним, что обнаженная травести-дива Монро без лишней скромности показала себя, как есть: «Прям вторая Мэрилин».

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