Спадкоємець Меган Маркл і принца Гаррі став причиною для нового конфлікту між синами покійної Діани

Про це пише Стархіт.

Як відомо, принци Гаррі і Вільям не спілкуються практично цілий рік, і старший син принцеси Діани впевнений, що "палиці в колеса" вставляє саме Меган Маркл.

Але конфлікт між братами спалахнув з новою силою після народження сина Меган Маркл і Гаррі. Справа в тому, що колишні герцоги не поспішали оголошувати про те, що маленький Арчі з'явився на світ, і це вибісило принца Вільяма.

Колишні герцоги після народження Арчі вирішили по-тихому повернутися в королівський палац і лише через кілька годин офіційно повідомили про появу свого первістка. Це не сподобалося Вільяму і Кейт Міддлтон, які навідали малюка через кілька днів.

«На знак несхвалення Уїлл і Кейт почекали цілих вісім днів і тільки після цього відвідали новонародженого племінника», - запевняє Королівський біограф Роберт Лейслі.

У королівській родині стурбовані конфліктом принців Вільяма і Гаррі, і запевняють, що це - "катастрофа" для монаршої чіти.

"Я спостерігав за братами з тих самих пір, як принцеса Діана винесла їх з пологового будинку. Вони завжди були дуже близькі. І те, що вони більше не спілкуються один з одним — справжня трагедія. Я не можу заперечувати в даному випадку провини Меган Маркл. До зустрічі з нею Гаррі, Кетрін і Вільям створювали приголомшливі спільні проекти. І той факт, що тепер Гаррі поїхав з країни, — сумний не тільки для його сім'ї, але і для всіх людей, які любили його», — прокоментував сварку інший письменник Омід скобі.

Раніше ми розповідали, як Маркл і Гаррі жорстко відшили королеву Єлизавету II перед новорічними святами.

Справа в тому, що Єлизавета II і принц Філіп запросили колишніх герцогів Сассекських відзначити Різдво в колі королівської сім'ї, але почули відмову від Маркл і Гаррі.

Герцоги планують приїхати до Британії, але це вже буде після Нового року, а Різдво молоді батьки хочуть провести в компанії матері Меган Маркл.

Нагадавши, Міддлтон звинуватили в нахабному наслідуванні Маркл, скандал не вщухає

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