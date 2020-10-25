Неабиякі пристрасті розігралися в новому випуску 10 сезону популярного шоу "Майстер Шеф"

Як пише Politeka.net, у першому конкурсі судь розділили учасників на три команди і обрали трьох капітанів: Іру Раковчен - у Червоній, Олександра Горчакова - у жовтій, а Аліну Матвійчук – у синій. Завданням було приготувати максимально багато однакових страв за 20 хвилин. При цьому лише лідери команд знали рецепти, а основні інгредієнти судді продавали за гроші. Кожну успішно виконану страву оцінювали у 20 гривень. До того ж, командами зобов'язали виставити по одному учаснику на біржу праці в обмін на 40 гривень з можливістю викупу за зароблені гроші. У підсумку чорні фартухи наділи залишили Олександр Горчаков і Роман Петрушенко.

У наступному випробуванні кулінарам довелося працювати в парах. Їм представили велику дошку з балами, які видавали за правильні отіти. Найбільше балів заробила пара Ірини Раковчен і Яни Балог. А ось Іван Козир, Дмитро Баліта і Марина Шмалько дали мало правильних відповідей і отримали чорні фартухи.

У фінальному конкурсі "штрафникам" показали по фігурці, які їм довелося втілити в життя. Роману Петрушенку дістався Лісоруб, Саші Горчакову-вантажник, Івану Козиру-медбрат, Дмитру Балиті – водій екскаватора, Марині Шмалько – прибиральник. За рішенням суддів проект у восьмому випуску покинув Іван Козир. Багато глядачів прийшли до висновку, що його вигнали незаслужено, про що і написали в коментарях:

"Дуже шкода! Він працював сам, і набрав 150 балів. Взагалі не повинен був бути в чорному!"; "Не згодна з вибором абсолютно! Краще б Рома пішов"; " його просто злили через дивні правила конкурсу... Взагалі був лівий чорний 🧐"; " на жаль, дуже сильний учасник. Він не заслуговував чорний фартух ..."; "В соло тягнув і набив стільки ж, скільки і дуос. 🤷 ♂ ️ Ау! Поверніть Ваню"; " Я не згодна абсолютно!!!! Не можна ставити в номінацію людини, яка працювала сама, без пари!"; "Ось такий він несправедливий Майстер шеф, шкода";" що за жесть пішла, найприємніших персонажів вилуговують😑 😑 😑 😢"; "Боже ні 😢 😢 😢 він же красунчик".

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво постав перед публікою без одягу: "Від вас я такого не очікувала»

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