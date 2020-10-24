Судья популярного украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво смутил откровенным фото
Как передает Politeka.net, шеф-повар опубликовал новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм.
Но одном из них Эктор Хименес-Браво запечатлен, лежа в постели. При этом на нем совершенно не видно одежды. Кулинар только прикрывается одеятом.
Такой снимок Эктор избрал, чтобы проиллюстрировать рассказ о том, как не смог отказаться от употребления кофе с молоком. Но, судя по реакциям, вид шеф-повара в постели заинтересовал некоторых подписчиц больше чем безлактозная тема.
Отметим, снимок смутил некоторых его подписчиц.
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«От вас я такого не ожидала. Может лучше одеться?», «Красавчик», «Прекратите дразнить нас. Так не честно», - пишут в комментариях.
На своей странице в Инстаграм Эктор Хименес-Браво радует не только рецептами вкусных блюд. Но и своими снимками.
Так, недавно он покорил публику неожиданными фото на яхте.
Эктор практически в позе известной статуи бога Аполлона предстал в белой майке с черным принтом и неприлично коротких купальных шортах с нарисованными пончиками.
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