Судья популярного украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво смутил откровенным фото

Как передает Politeka.net, шеф-повар опубликовал новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм.

Но одном из них Эктор Хименес-Браво запечатлен, лежа в постели. При этом на нем совершенно не видно одежды. Кулинар только прикрывается одеятом.

Такой снимок Эктор избрал, чтобы проиллюстрировать рассказ о том, как не смог отказаться от употребления кофе с молоком. Но, судя по реакциям, вид шеф-повара в постели заинтересовал некоторых подписчиц больше чем безлактозная тема.

Отметим, снимок смутил некоторых его подписчиц.

«От вас я такого не ожидала. Может лучше одеться?», «Красавчик», «Прекратите дразнить нас. Так не честно», - пишут в комментариях.

На своей странице в Инстаграм Эктор Хименес-Браво радует не только рецептами вкусных блюд. Но и своими снимками.

Так, недавно он покорил публику неожиданными фото на яхте.

Эктор практически в позе известной статуи бога Аполлона предстал в белой майке с черным принтом и неприлично коротких купальных шортах с нарисованными пончиками.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взбудоражил видом в мини-шортах: "Эктор, а вы женаты?"

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл секрет знаменитых испанских пончиков: "Наслаждайтесь"

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво раскрыл главные секреты «Мастер-шеф», о таком не догадывались: «Посуду моет…»