Нешуточные страсти разыгрались в новом выпуске 10 сезона популярного шоу "Мастер Шеф"

Как пишет Politeka.net, в первом конкурсе судь разделили участников на три команды и выбрали трех капитанов: Иру Раковчен - в красной, Александра Горчакова - в желтой, а Алину Матвийчук – в синей. Заданием было приготовить максимально много одинаковых блюд за 20 минут. При этом лишь лидеры команд знали рецепты, а основные ингредиенты судьи продавали за деньги. Каждое успешно выполненное блюда оценивали в 20 гривен. Вдобавок, командамы обязали выставить по одному участнику на биржу труда в обмен на 40 гривен с возможностью выкупа за заработанные деньги. В итоге черные фартуки надели оставили Александр Горчаков и Роман Петрушенко.

В следующем испытании кулинарам пришлось работать в парах. Им представили большую доску с баллами, которые выдавали за правильные отеты. Больше всего баллов заработала пара Ирины Раковчен и Яны Балог. А вот Иван Козыр, Дмитрий Балита и Марина Шмалько дали мало правильных ответов и получили черные фартуки.

В финальном конкурсе "штрафникам" показали по фигурке, которые им пришлось воплотить в блюде. Роману Петрушенко достался лесоруб, Саше Горчакову - грузчик, Ивану Козыру – медбрат, Дмитрию Балите – водитель экскаватора, Марине Шмалько – уборщик. По решению судей проект в восьмом выпуске покинул Иван Козыр. Многие зрители пришли к выводу, что его выгнали незаслуженно, о чем и написали в комментариях:

"Очень жаль! Он работал сам, и набрал 150 баллов. Вообще не должен был быть в черном!"; "Не согласна с выбором абсолютно! Лучше б Рома ушёл"; "Его просто слили из-за странных правил конкурса... Вообще был левый чёрный 🧐"; "К сожалению, очень сильный участник. Он не заслуживал черный фартук ..."; "В соло тащил и набил столько же, сколько и дуос. 🤷‍♂️ Ау! Верните Ваню"; "Я не согласна абсолютно!!!! Нельзя ставить в номинацию человека, который работал сам, без пары!"; "Вот такой он несправедливый мастер шеф, жаль"; "Что за жесть пошла, самых приятных персонажей выщелкивают😑😑😑😢"; "Боже нет 😢😢😢 он же красавчик".

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