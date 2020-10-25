Українці не можуть розплатитися за покупки через самовільну зміну умов кредитних договорів з боку Приватбанку

Про це один з клієнтів банку розповів на сайті Мінфін. Так, українець написав, що два роки тому його кредитний ліміт становив 50 000 гривень. Тоді він використовував 11 000, проте банк різко змінив розмір ліміту до 8 000, загнавши клієнта в овердрафт у 3 000 гривень. Українець закинув на рахунок 5 000, проте вже через пару днів банк знову змінив кредитний ліміт, і він виявився винен ще 2 000 гривень.

Українець підкреслив, що не отримував повідомлень про жодну з цих змін.

"Всі ці зміни я бачив через придложения, ніяких повідомлень мені не приходило, тобто я якщо б прогавив оплату мені б просто зіпсували кредитну історію наглухо. Питання, на***на мені такий банк, який змінює умови кредитування на льоту без повідомлення і заганяє мене в умови коли кредит я повинен виплатити менш ніж за місяць?",- поцікавився українець.

Він зазначив, що це було два роки тому, а нещодавно співробітники ПриватБанку почали активно вмовляти його підняти кредитний ліміт.

"Ок, погодився, але користуюся Оплатою частинами, там хоч думав не буде кидалова. Сьогодні при спробі купити товар, мені було відмовлено з огляду на те що у мене вже відкрито 2 кредитних договори. Я повинен погасити один з них і через 7 днів зможу відкрити новий...Знову ж таки я дізнаюся все це за фактом, банк жодного разу мене не попередив про ці зміни...Тримайтеся подалі від такого фінансового партнера. Кідануть і оком не моргнути, їм плювати на своїх клієнтів", - розповів клієнт.

У свою чергу, представники Приватбанку нагадали, що сума кредитного ліміту для клієнтів розраховується індивідуально на підставі «математичної моделі, яка включає в себе велику кількість факторів».

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