Ціни на газ в Україні суттєво зросли і найближчим часом ця тенденція продовжиться

Як повідомляється в матеріалі Страны.ua, ціни на газ в Україні почали стрімко зростати у вересні. Так, в перший місяць осені цінник від "Нафтогазу" склав 4,7 гривень за куб, що на 45% дорожче, ніж було в серпні.

Інші постачальники задерли ціни до 5-6 гривень за куб. Вони пояснили різке подорожчання світовими тенденціями, адже в переддень опалювального сезону газові котирування на європейських біржах пішли вгору. Експерти відзначають, що найближчим часом ця тенденція збереже свою актуальність.

"Швидше за все, ціни і далі будуть рости. Тому вже скоро ми побачимо цінник в 6 гривень за куб, а взимку - і 7 гривень", - розповів аналітик Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчук.

Також зазначається, що вже цієї осені в Україні буде переглянута абонплата за газ. У зв'язку з цим підсумкові цифри в платіжках можуть зрости до 8-8,5 гривень за куб.Таким чином, жителям невеликих будинків в 100 квадратів доведеться платити за опалення до 4-4,3 тисяч гривень, а це в середньому на тисячу більше, ніж минулої зими.

Додамо, що в Україні почав діяти газовий ринок, на якому пропонують свої послуги понад 40 постачальників. Тепер українці самі можуть вибирати, якій компанії вони платитимуть гроші за постачання газу. Це означає, що держава більше не регулюватиме ціни на газ.

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