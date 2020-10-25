Український кухар і переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом стейка особуко з морквяним пюре

Як передає Politeka.net, покроковий рецепт приготування він показав на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Нехай вас не бентежить те, що його потрібно довго готувати, головне, що більшу частину часу - ви будете тільки контролювати процес. Вам потрібно лише трохи обсмажити м'ясо і овочі, а все інше зробить духовка. Крім цього в магазині теляча гомілка продається у вже порізаному вигляді, і ви можете взяти тільки необхідну кількість. А ще мені ця страва подобається тому, що вона доступна за ціною, а м'ясо виходить дуже ніжним", - повідомив Кухар у підписі до відео.

Для приготування 3-4 стейків Особуко (теляча гомілка) вам знадобиться:

2 цибулини;

2 моркви;

4 ст. л. борошна;

100 мл білого сухого вина

400 мл бульйону курячого

2 ст. л томатної пасти

2 щіпки меленого мускатного горіха

2 лаврового листа зубчик часнику (кілька)

20 г вершкового масла

2 ст. л. оливкової олії сіль, перець (за смаком)

Перш за все вам потрібно розігріти духовку до 180 градусів. Стейки потрібно посолити, поперчити, натерти мускатним горіхом, а потім запанірувати в борошні.

Глибоку сковороду з оливковою олією і вершковим маслом, обсмажте шматки м'яса до золотистого кольору. Викладіть м'ясо на тарілку. У сковороді, де смажилося м'ясо, обсмажте крупно порізану цибулю і моркву, додайте вино, дайте йому трохи випаруватися, а потім додайте томатну пасту і курячий бульйон (якщо у вас немає курячого бульйону, можете додати просто воду). Посоліть і поперчіть за смаком.

М'ясо перекладіть в керамічну форму для запікання і залийте овочевим соусом - він повинен повністю покрити м'ясо. Додайте кілька лаврових листів і поставте в духовку на 1 годину. Потім накрийте фольгою і готуйте ще 1 годину.

Нагадаємо, переможець "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет справжнього чахохбілі:"Грузинський дідусь буде пишатися".

Як повідомляла Politeka, переможець "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет смачного пирога з помідорами.

Також Politeka писала, що переможець "Майстер Шеф" Клопотенко розкрив секрет вінегрету з авокадо.



