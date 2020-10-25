Український кухар і переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом стейка особуко з морквяним пюре
Як передає Politeka.net, покроковий рецепт приготування він показав на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Нехай вас не бентежить те, що його потрібно довго готувати, головне, що більшу частину часу - ви будете тільки контролювати процес. Вам потрібно лише трохи обсмажити м'ясо і овочі, а все інше зробить духовка. Крім цього в магазині теляча гомілка продається у вже порізаному вигляді, і ви можете взяти тільки необхідну кількість. А ще мені ця страва подобається тому, що вона доступна за ціною, а м'ясо виходить дуже ніжним", - повідомив Кухар у підписі до відео.
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Для приготування 3-4 стейків Особуко (теляча гомілка) вам знадобиться:
- 2 цибулини;
- 2 моркви;
- 4 ст. л. борошна;
- 100 мл білого сухого вина
- 400 мл бульйону курячого
- 2 ст. л томатної пасти
- 2 щіпки меленого мускатного горіха
- 2 лаврового листа зубчик часнику (кілька)
- 20 г вершкового масла
- 2 ст. л. оливкової олії сіль, перець (за смаком)
Перш за все вам потрібно розігріти духовку до 180 градусів. Стейки потрібно посолити, поперчити, натерти мускатним горіхом, а потім запанірувати в борошні.
Глибоку сковороду з оливковою олією і вершковим маслом, обсмажте шматки м'яса до золотистого кольору. Викладіть м'ясо на тарілку. У сковороді, де смажилося м'ясо, обсмажте крупно порізану цибулю і моркву, додайте вино, дайте йому трохи випаруватися, а потім додайте томатну пасту і курячий бульйон (якщо у вас немає курячого бульйону, можете додати просто воду). Посоліть і поперчіть за смаком.
М'ясо перекладіть в керамічну форму для запікання і залийте овочевим соусом - він повинен повністю покрити м'ясо. Додайте кілька лаврових листів і поставте в духовку на 1 годину. Потім накрийте фольгою і готуйте ще 1 годину.
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