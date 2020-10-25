Украинский повар и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился рецептом стейка особуко с морковным пюре
Как передает Politeka.net, пошаговый рецепт приготовления он показал на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Пусть вас не смущает то, что его нужно долго готовить, главное, что большую часть времени - вы будете только контролировать процесс. Вам нужно лишь немного обжарить мясо и овощи, а все остальное сделает духовка. Кроме этого в магазине телячья голень продается в уже изрезанном виде, и вы можете взять только необходимое количество. А еще мне это блюдо нравится потому, что она доступна по цене, а мясо получается очень нежным", - сообщил повар в подписи к видео.
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Для приготовления 3-4 стейков Особуко (телячья голень) вам понадобится:
- 2 луковицы;
- 2 моркови;
- 4 ст. л. муки;
- 100 мл белого сухого вина
- 400 мл бульона куриного
- 2 ст. л томатной пасты
- 2 щепотки молотого мускатного ореха
- 2 лаврового листа зубчик чеснока (несколько)
- 20 г сливочного масла
- 2 ст. л. оливкового масла соль, перец (по вкусу)
Прежде всего вам нужно разогреть духовку до 180 градусов. Стейки нужно посолить, поперчить, натереть мускатным орехом, а затем запанировать в муке.
Глубокую сковороду с оливковым маслом и сливочным маслом, обжарьте куски мяса до золотистого цвета. Выложите мясо на тарелку. В сковороде, где жарилось мясо, обжарьте крупно порезанный лук и морковь, добавьте вино, дайте ему немного испариться, а затем добавьте томатную пасту и куриный бульон (если у вас нет куриного бульона, можете добавить просто воду). Посолите и поперчите по вкусу.
Мясо переложите в керамическую форму для запекания и залейте овощным соусом - он должен полностью покрыть мясо. Добавьте несколько лавровых листов и поставьте в духовку на 1 час. Затем накройте фольгой и готовьте еще 1 час.
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