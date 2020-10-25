В Україну раптово прийде потепління 

Як передає Politeka.net, прогноз на понеділок, 26 жовтня, дала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.
 
За словами експерта, практично по всій території України буде утримуватися тепла і суха погода, але дощі все-таки трохи зіпсують настрій жителя південних регіонів країни.

Синоптик зазначила, що температура в Україні буде в межах 12-17 градусів вище ртутного стовпця, а в південній частині країни і зовсім підніметься до 20 градусів.

Вітер буде помірним - невеликий холодок українці відчують з південного сходу.

Експерт підкреслила, що з часом в Україну все ж прийдуть холоди.

"Тепла погода протримається найближчими днями, а похолодає ближче до наступних вихідних, але, знову-таки, це похолодання не буде остаточним", - зазначила синоптик.

 Раніше синоптики розповіли, що останній місяць осені на початку буде дощовим, але десь в середині першої декади прийде бабине літо і потеплішає. Вже з середини місяця погода зіпсується, прийдуть середньої інтенсивності дощі, що переходять в сніг. На щастя, зниження температури триватиме всього 2-3 дні, потім знову потеплішає.

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Нагадаємо, сніг обрушився на Україну у вересні, температура різко впала: кадри негоди.

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