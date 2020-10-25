В Україну раптово прийде потепління

Як передає Як передає Politeka.net , прогноз на понеділок, 26 жовтня, дала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами експерта, практично по всій території України буде утримуватися тепла і суха погода, але дощі все-таки трохи зіпсують настрій жителя південних регіонів країни.

Синоптик зазначила, що температура в Україні буде в межах 12-17 градусів вище ртутного стовпця, а в південній частині країни і зовсім підніметься до 20 градусів.

Вітер буде помірним - невеликий холодок українці відчують з південного сходу.





Експерт підкреслила, що з часом в Україну все ж прийдуть холоди.



