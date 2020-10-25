Як передає Politeka.net, прогноз на понеділок, 26 жовтня, дала синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Синоптик зазначила, що температура в Україні буде в межах 12-17 градусів вище ртутного стовпця, а в південній частині країни і зовсім підніметься до 20 градусів.
Раніше синоптики розповіли, що останній місяць осені на початку буде дощовим, але десь в середині першої декади прийде бабине літо і потеплішає. Вже з середини місяця погода зіпсується, прийдуть середньої інтенсивності дощі, що переходять в сніг. На щастя, зниження температури триватиме всього 2-3 дні, потім знову потеплішає.
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Нагадаємо, сніг обрушився на Україну у вересні, температура різко впала: кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, осінь атакує, дощі з новою силою доб'ють українців: яким областям не пощастить.
Також Politeka писала, що синоптики приголомшили прогнозом на місяць, буде до +35°С.