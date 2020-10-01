В октябре 2020 года Укргидрометцентр ожидает месячную температуру в пределах средних многолетних значений

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Так, украинские синоптики прогнозируют в октябре температуру +6...12°С, в горах – +6...7°С. Абсолютный максимум температуры составит +25...35°С, в горных районах – +18...24°С. Абсолютный минимум – -5...16°С, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -18...23°С, на юге Крыма - 0...-2°С мороза.

Что же касается осадков, то их среднемесячное количество ожидается на уровне 30-65 мм, а в Карпатах – 75-100 мм.

Начиная со второй декады октября переход средней суточной температуры произойдет в сторону понижения до + 8°С.

В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань считает, что в октябре по всей Украине сохранится теплая погода: воздух прогреется до +13°...+14° и лишь в последние дни октября опустится до +7°...+8°, передает Обозреватель.

Также он прогнозирует, что на западе страны возможны погодные сюрпризы.

"На юге осадки ожидаются 8-10 октября, затем – в 16-18 и 27-28 числах месяца. 1-4 октября температура воздуха составит +19°...+22°, 6-7 числа снизится – до +16°...+17° и в таких пределах продержится до 17-18 октября", – прогнозирует Горбань.

Похолодание, по его мнению, ожидается 19 октября – до +14°...+16°. И лишь в самом конце октября, 29-31 октября, температура упадет до +11°...+12°. В центральной Украине первая половина месяца будет теплой, но в 20-х числах опустится до +12°...+13°, а в последние 3-4 дня октября составит +8°...+9°.

Касаемо востока страны, то, по мнению Горбаня, здесь до 10 октября температура будет приблизительно как на юге. И лишь на крайнем востоке, а также в горных районах запада и на Прикарпатье вероятны перепады температуры – от температурных колебаний до обильных осадков.

Мы писали, что погода в Украине 1 октября окончательно расстроит украинцев. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Согласно свежему прогнозу, в четверг, 1 октября, в Украине будет очень пасмурная и дождливая погода. При этом практически все регионы будут страдать от дождей.

На Западе пройдут сильные дожди с грозами. Температура воздуха опустится до 14-17 градусов. Ночью будет совсем холодно. Столбики термометра поползут вниз до 9 градусов.

В центральных регионах также пройдут дожди. Температура будет колебаться в районе 16-18 градусов тепла.

В северных областях осадки также ожидаются, но они будут не такими обильными как в других регионах.

На Востоке и Юге страны будет чуть теплее, чем в других областях, но настроение омрачат непрекращающиеся дожди. Днем температура поднимется до 20 градусов, но ночью вновь упадет до 10-13 градусов.

В Киеве 1 октября ожидается дождливая и пасмурная погода. Температура днем – 16-18 градусов. Ночью ожидается 11-13 градусов тепла.

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