В Украину внезапно придет потепление 

Как передает Politeka.net, прогноз на понедельник, 26 октября, дала синоптик Наталия Диденко на своей страничке в Facebook.
 
По словам эксперта, практически по всей территории Украины будет удерживаться теплая и сухая погода, но дожди все таки немного подпортят настроение жителя южных регионов страны.
 

Синоптик отметила, что температура в Украине будет в пределах 12-17 градусов выше ртутного столбца, а в южной части страны и вовсе поднимется до 20 градусов.

Ветер будет умеренным - небольшой холдок украинцы ощутят с юго-востока.

Эксперт подчеркнула, что со временем в Украину все же придут холода.

"Теплая погода продержится в ближайшие дни, похолодает ближе к следующим выходным, но, опять-таки, это похолодание не будет окончательным", - отметила синоптик.

 Ранее синоптики рассказали, что последний месяц осени в начале будет дождливым, но где-то в средине первой декады придет бабье лето и потеплеет. Уже со средины месяца погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, снижение температуры продлится всего 2 — 3 дня, потом снова потеплеет.

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Напомним, снег обрушился на Украину в сентябре, температура резко упала: кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, осень атакует, дожди с новой силой добьют украинцев: каким областям не повезет.

Также Politeka писала, что синоптики ошеломили прогнозом на месяц, будет до +35°С.