В Украину внезапно придет потепление

Как передает Как передает Politeka.net , прогноз на понедельник, 26 октября, дала синоптик Наталия Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам эксперта, практически по всей территории Украины будет удерживаться теплая и сухая погода, но дожди все таки немного подпортят настроение жителя южных регионов страны.

Синоптик отметила, что температура в Украине будет в пределах 12-17 градусов выше ртутного столбца, а в южной части страны и вовсе поднимется до 20 градусов.

Ветер будет умеренным - небольшой холдок украинцы ощутят с юго-востока.





Эксперт подчеркнула, что со временем в Украину все же придут холода.



