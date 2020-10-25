Как передает Politeka.net, прогноз на понедельник, 26 октября, дала синоптик Наталия Диденко на своей страничке в Facebook.
Синоптик отметила, что температура в Украине будет в пределах 12-17 градусов выше ртутного столбца, а в южной части страны и вовсе поднимется до 20 градусов.
Ранее синоптики рассказали, что последний месяц осени в начале будет дождливым, но где-то в средине первой декады придет бабье лето и потеплеет. Уже со средины месяца погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, снижение температуры продлится всего 2 — 3 дня, потом снова потеплеет.
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Напомним, снег обрушился на Украину в сентябре, температура резко упала: кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, осень атакует, дожди с новой силой добьют украинцев: каким областям не повезет.
Также Politeka писала, что синоптики ошеломили прогнозом на месяц, будет до +35°С.