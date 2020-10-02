Некоторые украинцы могут не рассчитывать на солнечную и сухую погоду

Об этом говорится в новом прогнозе погоды от Укргидрометеоцентра.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 октября, в некоторых регионах пройдут дожди.

В частности, к осадкам стоит готовиться жителям Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Черновицкой, Житомирской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Винницкой областей и АР Крым.

В этих регионах днем столбики термометров поднимутся от +14 до +21 градусов, а ночью - от +8 до +14 градусов.

Что касается других регионов, то там будет солнечно, а днем воздух прогреется до +21..+ 23 градусов, а ночью - до +12.

В Киеве, как отмечают авторитетные синоптики, также днем будет дождливо. Ночью стоит ожидать снижения температуры до +12, а днем потеплеет до +17 градусов.

Ранее мы рассказывали, какая погода будет в Украине в течение октября.

Как предупреждали синоптики, в октябре ожидается месячная температура в пределах средних многолетних значений.

Так, украинские синоптики прогнозируют в октябре температуру + 6...12°С, в горах - + 6...7°С. абсолютный максимум температуры составит + 25...35°С, в горных районах - + 18...24°С. Абсолютный минимум--5...16°С, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -18...23°С, на юге Крыма-0...-2°С мороза.

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Как сообщала Politeka, синоптики огорошили прогнозом на месяц, будет до + 35°С

Также Politeka писала, что непогода полностью поглотит Украину, температура продолжит падать