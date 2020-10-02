Некоторые украинцы могут не рассчитывать на солнечную и сухую погоду
Об этом говорится в новом прогнозе погоды от Укргидрометеоцентра.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 октября, в некоторых регионах пройдут дожди.
В частности, к осадкам стоит готовиться жителям Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Черновицкой, Житомирской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Винницкой областей и АР Крым.
"Меня мама по-другому воспитывала": беременная звезда "Танців" крупно пожалела о своих словах о Поляковой
В Сети рассекретили женщину, на которую растет похожей дочь Галкина, все ахнули: "Лиза - копия..."
Нацбанк вводит в оборот новые деньги перед отменой популярной монеты и банкнот: "С 29 сентября..."
Острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Ольге Фреймут: "Я поняла, что вы... "
В этих регионах днем столбики термометров поднимутся от +14 до +21 градусов, а ночью - от +8 до +14 градусов.
Что касается других регионов, то там будет солнечно, а днем воздух прогреется до +21..+ 23 градусов, а ночью - до +12.
В Киеве, как отмечают авторитетные синоптики, также днем будет дождливо. Ночью стоит ожидать снижения температуры до +12, а днем потеплеет до +17 градусов.
Ранее мы рассказывали, какая погода будет в Украине в течение октября.
Как предупреждали синоптики, в октябре ожидается месячная температура в пределах средних многолетних значений.
Так, украинские синоптики прогнозируют в октябре температуру + 6...12°С, в горах - + 6...7°С. абсолютный максимум температуры составит + 25...35°С, в горных районах - + 18...24°С. Абсолютный минимум--5...16°С, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -18...23°С, на юге Крыма-0...-2°С мороза.
Напомнить, в Киев неожиданно пришла весна и расцвели каштаны: невероятные кадры.
Как сообщала Politeka, синоптики огорошили прогнозом на месяц, будет до + 35°С
Также Politeka писала, что непогода полностью поглотит Украину, температура продолжит падать