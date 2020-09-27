Непогода разыгралась не на шутку

В Украине выпал первый в этом сезоне снег

Необычное для сентября природное явление было зафиксировано на высокогорье Карпат. Дождь с мокрым снегом прошел на горе Поп Иван Черногорский. Об этом сообщил в Фейсбук Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Температура воздуха на вершине горы опустилась до 0 градусов, а видимость была сильно ограничена. Скорость ветра составляла 10-12 м/с.

Отметим, что этот снегопад стал первым в Украине в новом сезоне.

Также добавим, что 27 сентября непогода наделала бед в Западной Украине, о чем рассказали в ГСЧС. Дело в том, что в страну пришел мощный циклон, который принес собой сильные ливни, грозы и ветер до 15-20 м/с.

Обильные осадки привели к подтоплениям в Ивано-Франковске. В городе оказались затоплены целые улицы, что сильно затруднило движение.

В свою очередь, сильный ветер оставил без света жителей 107 населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также сообщалось о поваленных деревьях.

Ранее мы писали, что вечером 17 сентября по Киеву пронесся мощный шквал с грозой, наделав беды.

Так, непогода затопила паркинг с автомобилями и повалила на землю огромные деревья.

На мосту Патона сильный ветер сдвинул пластиковую ограду, которая разделяет полосы, а на одной из многоэтажек едва не оторвал часть кровли балкона верхнего этажа.

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