Дружина DZIDZIO Ярослава Притула-Хома відверто розповіла, чому чоловік не був у захваті від запуску її сольного проекту

Не так давно Ярослава дебютувала в ролі сольної виконавиці під псевдонімом SLAVIA. В інтерв'ю Обозреватель вона відверто розповіла про те, як її знаменитий чоловік поставився до цього проекту.

Вона зазначила, що спочатку DZIDZIO попереджав її про те, що це буде важкий шлях. Ярослава розповіла, що готова прислухатися до тих, хто успішніший за неї, проте останнє слово завжди залишається за нею.

"Після прем'єри пісні "Я тобі не мамка" я мала безумовний успіх, мене помітили, заговорили, і тоді зрозуміла, що Михайло дуже ревнивий творчо. Він дуже важко пережив мою прем'єру", - зізналася артистка.

Однак, за її словами, чоловік змирився з її вибором після того як зрозумів, що вона налаштована рішуче.

"Я довго була зручною дружиною, але зрозуміла, що найважливіше слухати себе", - підкреслила Ярослава.

Вона також розповіла, що в їхній родині вона завжди виступає за те, щоб більше проводити часу один з одним, відпочивати і подорожувати разом, проте її чоловік відпочивати не любить і завжди одержимий роботою.

"Він завжди працює, і я його приймаю таким, яким він є. Я це поважаю і навіть беру приклад. Тому теж вирішила зайнятися кар'єрою", - зазначила Ярослава.

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