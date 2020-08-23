Известная украинская певица SLAVIA, жена DZIDZIO, покорила формами на отдыхе

Красотка опубликовала жаркое фото, которое завораживает своей яркостью, пишет Politeka.net.

Артистка на яхте позировала в черном купальнике с принтом из цветов. Хотя звезда и предстала спиной к фотографу, все же он смог запечатлеть, как идеально на красотке сидит купальник без лямок.

Также певица надела игривые мини-шорты. Последние немного обтянули упругие ягодицы и подчеркнули их объем.

Артистка немного выгнулась, чтобы лучше продемонстрировать достоинства своей фигуры.

Завершили образ стильные очки и другие аксессуары.

Также звезда распустила свои длинные волосы, прикрывшие ее спинку. SLAVIA улыбалась и смотрела вдаль.

"#Бакота. Днестровский каньон", - подписала фото певица.

За час пост собрал более 100 лайков и один комментарий.

"Мммм, какая красавица))) /)", - написал один из пользователей сети.

Напомним, жена DZIDZIO показала себя в наряде из перьев, дополнив образ блестящими туфлями. Рядом можно увидеть павлина, который сел рядом с девушкой.

Певица оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. На еще одном кадре артистка стояла в боди на фоне стены. Рядом можно увидеть четыре манекена в пиджаках.

Ранее сообщалось, что муж SLAVIA, Михаил Хома (DZIDZIO), показал архивное фото в костюме на фоне елки.

«Это мой первый костюм, который мама купила мне в львовском Цуме для моего первого выступления на телевидении в Новогоднем огоньке. Я исполнял песню из репертуара Робертино Лорети “O Sole Mio”.", - написал артист.

Напомним, фигуристая жена DZIDZIO купальнике выставила все свои прелести напоказ

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