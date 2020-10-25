Жена DZIDZIO Ярослава Притула-Хома откровенно рассказала, почему муж не был в восторге от запуска ее сольного проекта
Не так давно Ярослава дебютировала в роли сольной исполнительницы под псевдонимом SLAVIA. В интервью Обозреватель она откровенно рассказала о том, как ее знаменитый муж отнесся к этому проекту.
Она отметила, что изначально DZIDZIO предупреждал ее о том, что это будет тяжелый путь. Ярослава рассказала, что готова прислушиваться к тем, кто успешнее ее, однако последнее слово всегда остается за ней.
«После премьеры песни "Я тобі не мамка" я имела безусловный успех, меня заметили, заговорили, и тогда поняла, что Михаил очень ревнивый творчески. Он очень тяжело пережил мою премьеру», - призналась артистка.
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Однако, по ее словам, муж смирился с ее выбором после того как понял, что она настроена решительно.
«Я долго была удобной женой, но поняла, что самое важное слушать себя», - подчеркнула Ярослава.
Она также рассказала, что в их семье она всегда выступает за то, чтобы больше проводить времени друг с другом, отдыхать и путешествовать вместе, однако ее муж отдыхать не любит и всегда одержим работой.
«Он всегда работает, и я его принимаю таким, какой он есть. Я это уважаю и даже беру пример. Поэтому тоже решила заняться карьерой», - отметила Ярослава.
Напомним, DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ и нарвался на критику: «Почему допустил…».
Как сообщала Politeka, красотка-жена DZIDZIO восхитила видом на пляже в купальнике: "50 оттенков серого".
Также Politeka писала, что знойная жена DZIDZIO впечатлила шикарными видами в купальнике.