Жена DZIDZIO Ярослава Притула-Хома откровенно рассказала, почему муж не был в восторге от запуска ее сольного проекта

Не так давно Ярослава дебютировала в роли сольной исполнительницы под псевдонимом SLAVIA. В интервью Обозреватель она откровенно рассказала о том, как ее знаменитый муж отнесся к этому проекту.

Она отметила, что изначально DZIDZIO предупреждал ее о том, что это будет тяжелый путь. Ярослава рассказала, что готова прислушиваться к тем, кто успешнее ее, однако последнее слово всегда остается за ней.

«После премьеры песни "Я тобі не мамка" я имела безусловный успех, меня заметили, заговорили, и тогда поняла, что Михаил очень ревнивый творчески. Он очень тяжело пережил мою премьеру», - призналась артистка.

Однако, по ее словам, муж смирился с ее выбором после того как понял, что она настроена решительно.

«Я долго была удобной женой, но поняла, что самое важное слушать себя», - подчеркнула Ярослава.

Она также рассказала, что в их семье она всегда выступает за то, чтобы больше проводить времени друг с другом, отдыхать и путешествовать вместе, однако ее муж отдыхать не любит и всегда одержим работой.

«Он всегда работает, и я его принимаю таким, какой он есть. Я это уважаю и даже беру пример. Поэтому тоже решила заняться карьерой», - отметила Ярослава.

Напомним, DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ и нарвался на критику: «Почему допустил…».

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