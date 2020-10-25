33-річна українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників соковитим літнім фото
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в жовтому бікіні, безсоромно демонструючи груди, що стирчать з-під тонкої тканини, й круті стегна.
Засмагла Настя стояла під літнім душем, підставляючи під численні цівки долоні. При цьому красуня з мокрим волоссям ощасливила глядачів милою посмішкою.
"Зберегла ці літні фото з найрадіснішими посмішками, щоб восени передавати вам такий же сонячний і теплий настрій 😘 зігрівайте себе і своїх близьких - посміхайтеся частіше, а щоб відновити сили і енергію перед новим тижнем, читайте новий матеріал в @elle_ukraine, де я поділилася рецептами розслаблюючих, тонізуючих і відновлюючих ванн. Свічки, аромат масел і тепла ванна - як вам така ідея для вечора неділі? 😌", - поділилася Каменських у підписі.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, при чому не всі із захопленням. Деякі явно "втомилися" від фото голої Насті, про що поспішили повідомити в коментарях.
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"Настьона ви як завжди прекрасні і не важливо в купальнику або в одязі, ви завжди миленька така красуня і сексі чарівна дівчина люблю і обожнюю вас і Ваші пісні"
"Побільше б таких гарячих і літніх жарких фото 🤭❤️🔥"
"Навіщо спокушаєш ?)"
"Що змушує успішну, заміжню жінку постійно оголюватися? Причому зовсім не ідеальне тіло🤔Для мене це ознака психічного відхилення. 😏"
"повністю згодна 😊 вона велика і грубувата, талія геть відсутня, немає витонченості жіночої"
"Фігура клас, а ось колір купальника не дуже... він підходить до дуже засмаглих від природи"
"О, Настюха поправилася.....часом не вагітна..?👌😉"
"Настя пора народжувати ✌️❤️💯"
"Я осліп"
"Попа як у Кім 👍"
"Сі*юльки видно 😆 😙"
"Я тільки на ліву посмішку й дивлюся 💣👍"
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