33-річна українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників соковитим літнім фото

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в жовтому бікіні, безсоромно демонструючи груди, що стирчать з-під тонкої тканини, й круті стегна.

Засмагла Настя стояла під літнім душем, підставляючи під численні цівки долоні. При цьому красуня з мокрим волоссям ощасливила глядачів милою посмішкою.

"Зберегла ці літні фото з найрадіснішими посмішками, щоб восени передавати вам такий же сонячний і теплий настрій 😘 зігрівайте себе і своїх близьких - посміхайтеся частіше, а щоб відновити сили і енергію перед новим тижнем, читайте новий матеріал в @elle_ukraine, де я поділилася рецептами розслаблюючих, тонізуючих і відновлюючих ванн. Свічки, аромат масел і тепла ванна - як вам така ідея для вечора неділі? 😌", - поділилася Каменських у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, при чому не всі із захопленням. Деякі явно "втомилися" від фото голої Насті, про що поспішили повідомити в коментарях.

"Настьона ви як завжди прекрасні і не важливо в купальнику або в одязі, ви завжди миленька така красуня і сексі чарівна дівчина люблю і обожнюю вас і Ваші пісні"

"Побільше б таких гарячих і літніх жарких фото 🤭❤️🔥"

"Навіщо спокушаєш ?)"

"Що змушує успішну, заміжню жінку постійно оголюватися? Причому зовсім не ідеальне тіло🤔Для мене це ознака психічного відхилення. 😏"

"повністю згодна 😊 вона велика і грубувата, талія геть відсутня, немає витонченості жіночої"

"Фігура клас, а ось колір купальника не дуже... він підходить до дуже засмаглих від природи"

"О, Настюха поправилася.....часом не вагітна..?👌😉"

"Настя пора народжувати ✌️❤️💯"

"Я осліп"

"Попа як у Кім 👍"

"Сі*юльки видно 😆 😙"

"Я тільки на ліву посмішку й дивлюся 💣👍"

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