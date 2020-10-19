Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, порадовал соцсети новым снимком

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Потап разместил фото, на котором показал, как его супруга Настя Каменских репетирует песню в домашней обстановке. На Потапе – черная футболка с логотипом известной британской хеви-метал-группы "Iron Maiden" и зеленая кепка. Настя одета в обтягивающие черные лосины и белый свитер.

"My Hiphop#wifey ona set @kamenskux #nk В вашій хаті!!", – подписал кадр рэпер.

Поклонники обратили внимание на одну деталь, о чем и написали в комментариях. Дело в том, что Настя в одной руке держит микрофон, а другая ее рука по какой-то причине засунута в штаны в области "пятой точки".

"Пусть Настюха руку достанет Совет дня: Не позволяй тому, что люди говорят за спиной, беспокоить тебя. Это не отражение тебя. Это отражение их личности. Ждём супер-хит👍❤😍😍😍💥 🔥🔥🔥🔥 Рука не заважає😅❤️", – пишут фолловеры.

Прокомментировала публикацию и сама Настя.

"Yo yo yo😂❤️😍😘", – написала певица.

Ранее мы писали, что украинская певица Настя Каменских раскрыла, как ее страсть к откровенным снимкам влияет на отношения с мужем Потапом. Известный продюсер Алексей Потапенко (настоящее имя) спокойно относится к увлечению своей возлюбленной и даже активно поддерживает ее. Каменских в интервью агентству "Униан" рассказала подробности их семейной жизни.

Исполнительница поддерживает свою популярность даже во время карантина, регулярно публикую смелые кадры в социальной сети "Инстаграм". На многих из них Настя запечатлена в нижнем белье, откровенных нарядах или совсем без одежды. По ее словам, Потап совершенно не ревнует к поклонникам и сам учавствует в съемках.

"Мой муж прекрасно к этому относится. Очень часто эти фотографии он сам же и делает", - призналась Настя Каменских.

Накануне звезда выпустила клип на свою новую песню A Huevo в латиноамериканском стиле, который стал для нее уже традиционным. Видео набрало миллионы просмотров, чему очень обрадовалась Настя.

По этому случаю она порадовала фанатов новым откровенным фото.

На снимке жена Потапа стоит на фоне здания в белосненом раздельном купальнике. Волосы звезды распущены, на глазах - солнцезащитные очки.

Знаменитость расставила стройные загорелые ноги, двумя руками певица тянет за трусики с тем, чтобы показать своим фанатам свой идеальный животик.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы"

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки