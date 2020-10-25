Популярна українська ведуча Леся Нікітюк зізналася, чому вирішила танцювати з Олею Фреймут на "Танцях з зірками"

У новому випуску улюбленого багатьма шоу, який вийде на екрани 25 жовтня, до нинішніх конкурсантів приєднаються випускники проекту, серед яких буде і Нікітюк. Як з'ясувалося, вона виконає номер з Олею Фреймут та Іллею Падзіною. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Леся пояснила такий вибір.

Ведуча визнала, що багато хто запитує її, чому вона вибрала саме Фреймут, а деякі навіть додають, що «вона ж дерев'яна».

"- Леся ти що танцюєш з Фреймут??? Серйозно?? - Леся вона ж дерев'яна...Танцюй з Сантою, або Мейхер!! Ловіть отвєточку ...",- написала ведуча.

Нікітюк зазначила, що її запрошення на шоу було несподіваним, проте вона довго не роздумувала. За словами ведучої, Фреймут зараз "персонаж номер один", адже вона трохи скандальна, знає багато історій, а глядачам цікаво за нею спостерігати.

"Вона дивакувата, скандальна, завжди чомусь бліда...Відкрию секрет, мені подобаються такі персонажі! Вона чи то псих, чи то прибулець, я взагалі сумнівалася що вона існує", - відверто зізналася Нікітюк.

За словами ведучої, вона хоче трохи краще дізнатися Фреймут, а потім прямо в ефірі розкрити свою думку про неї.

Зазначимо, що раніше у Фреймут вже були сутички з Нікітюк і Машею Єфросиніною, коли ті були запрошеними ведучими на "Танцях". Так, Єфросиніна з сарказмом пригадала конкурсантці її словами про найбільші помилки в її житті. А Нікітюк подарувала Фреймут шматок ламінату, натякнувши її партнеру Іллі Падзіні, що якщо телеведуча запізниться на репетицію, то йому буде чим її замінити.

Також додамо, що у Фреймут на проекті регулярно виникають конфлікти з суддею Катериною Кухар. Їх зіткнення нерідко призводять до словесних перепалок.

Нагадаємо, Фреймут у перерві від "Танців з зірками" похвалилася розвагами, нап'яливши кольчугу.

Як повідомляла Politeka, Фреймут з "Танців з зірками" вбила наповал різким висловлюванням.

Також Politeka писала, що конфлікт Фреймут з Єфросиніною вийшов на новий рівень, пристрасті на "Танцях з зірками" розпалюються.