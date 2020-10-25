Лідерами виборчих перегонів у Львові став Андрій Садовий

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані екзитполу, опубліковані соціологічним агентством Famа, пише "24 канал".

Андрій Садовий займає крісло мера Львова з 2006 року, цього року за нього проголосували 38% виборців. Кандидатуру міського голови висунула партія "Самопоміч", яка не змогла знову пробитися до Верховної Ради рік тому.

Олег Синютка - колишній голова Львівської ОДА та народний депутат від "Європейської солідарності", яка і запропонувала його кандидатуру на посаду мера. Він набрав 28%.

Руслан Кошулинський - колишній віце-спікер парламенту та депутат Львівської обласної ради набрав 9,8%.

Ігор Зінкевич - колишній поліцейський, обраний депутатом міськради від партії "УКРОП", працює помічником гендиректора Львівської національної галереї мистецтв. Набрав 3,2%.

Згідно екзитполів Студії Савіка Шустера, результати Садового на місцевих виборах 2020 року вищі. Його підтримали 41,12%. За Синютку проголосували 27,38%.

За результатами екзитполу на виборах до місцевої міської ради лідирують такі партії, як "Європейська солідарність" - 27,7%, "Самопоміч" - 20,8%, "Голос" - 11,9%, "Варта" - 5,6%, "Свобода" - 6,4%.

Згідно з даними Стдії Шустера, "ЄС" підтримали 30,74%, "Самопоміч" - 24,12%.

"Самопоміч" на чолі з Андрієм Садовим. В першу п'ятірку також входять його радники Вікторія Довжик і Андрій Шевців, лікар Гнат Герич, телевізійники Володимир Лучишин і Парасковія Дворянин.

"Європейську солідарність" представляють діючі депутати Уляна Пак, Сергій Івах, Остап Доскич, Іван Рудницький та Олена Пасевич.

"Голос" очолює співробітник "Українського католицького університету" Андрій Курочка. Разом з ним йдуть бізнес-омбудсмен Андрій Дячишин, бізнесмени Вікторія Христенко, Віталій Троць, забудовник Володимир Гаразд і помічниця нардепа Надія Возняк

За списком партії "Свобода" йдуть депутати Маркіян Лопачак, Андріян Гутник, Андрій Рікота, Мар'яна Батюк.

"Варта" додала до списку Львівського депутата Валерія Веремчука, кандидата в мери Ігоря Зінкевича, підприємців Наталію Шелестак, Данила Коця, Артема Хмиха та Олену Халілову.

За новими правилами, які прийняли в 2020 році, на виборах потрібно було відзначити не тільки партію, а й вказати в сусідньому квадраті порядковий номер кандидата, якого виборець хоче бачити в міськраді. Якщо поставити позначку тільки навпроти політичної сили - бюлетень все одно зарахують.

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