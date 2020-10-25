Лидерами избирательной гонки во Львове стал Андрей Садовый

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные экзитпола, опубликованные социологическим агентством Famа, пишет "24 канал".

Андрей Садовый занимает кресло мэра Львова с 2006 года, в этом году за него проголосовали 38% избирателей. Кандидатуру городского главы выдвинула партия "Самопомич", которая не смогла снова пробиться в Верховную Раду год назад.

Олег Синютка – бывший глава Львовской ОГА и народный депутат от "Европейской солидарности", которая и предложила его кандидатуру на пост мэра. Он набрал 28%.

Руслан Кошулинский – бывший вице-спикер парламента и депутат Львовского областного совета набрал 9,8%.

Игорь Зинкевич – бывший полицейский, избранный депутатом горсовета от партии "УКРОП", работает помощником гендиректора Львовской национальной галереи искусств. Набрал 3,2%.

Согласно экзитполу Студии Савика Шустера, результаты Садового на местных выборах 2020 года выше. Его поддержали 41,12%. За Синютку проголосовали 27,38%.

По результатам экзитпола на выборах в местный городской совет лидируют такие партии, как "Европейская солидарность" – 27,7%, "Самопомощь" — 20,8%, "Голос" — 11,9%, "Варта" — 5,6%, "Свобода" — 6,4%.

Согласно данным Стдии Шустера, "ЕС" поддержали 30,74%, "Самопомощь" - 24,12%.

"Самопомич" во главе с Андреем Садовым. В первую пятерку также входят его советники Виктория Довжик и Андрей Шевцив, врач Гнат Герич, телевизионщики Владимир Лучишин и Парасковия Дворянин.

"Европейскую солидарность" представляют действующие депутаты Ульяна Пак, Сергей Ивах, Остап Доскич, Иван Рудницкий и Елена Пасевич.

"Голос" возглавляет сотрудник "Украинского католического университета" Андрей Курочка. Вместе с ним идут бизнес-омбудсмен Андрей Дячишин, бизнесмены Виктория Христенко, Виталий Троць, застройщик Владимир Гаразд и помощница нардепа Надежда Возняк

По списку партии "Свобода" идут депутаты Маркиян Лопачак, Андриян Гутник, Андрей Рикота, Марьяна Батюк.

"Варта" добавила в список львовского депутата Валерия Веремчука, кандидата в мэры Игоря Зинкевича, предпринимателей Наталию Шелестак, Данила Коць, Артема Хмыха и Елену Халилову.

По новым правилам, которые приняли в 2020 году, на выборах нужно было отметить не только партию, но и указать в соседнем квадрате порядковый номер кандидата, которого избиратель хочет видеть в горсовете. Если вы поставили отметку только напротив политической силы - бюллетень все равно засчитают.

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