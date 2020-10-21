От чего лучше отказаться в эти дни

Украинцы должны быть готовы к тройному удару в конце текущего месяца

Об этом пишет Обозреватель.

Ученые предупреждают, что в период с 21 по 29 октября на украинцев обрушатся мощные магнитные бури.

Магнитосфера нашей планеты будет возбужденной уже 20 октября, а с сегодняшнего дня начнется магнитный шторм. Самый мощный удар стоит ожидать в день проведения местных выборов - 25 октября, после чего еще несколько дней геомагнитное поле Земли будет неспокойным.

Магнитные бури на себе больше всех ощутят метеозависимые украинцы, и в опасные дни у них могут наблюдаться такие симптомы, как головная боль, скачки давления, упадок сил, бессонница, боль в суставах, депрессия и т.п.

В эти дни также лучше отказаться от кофе, алкоголя, жирной пищи и следить за своим рационом питания.

Второй удар по украинцам - переход на зимнее время, который состоится ночью 25 октября. Несмотря на то, что в предстоящие выходные украинцам удастся отдохнуть на 1 час дольше, перевод часов всегда негативно сказывается на здоровье, передает Replyua.

Для того, чтобы адаптация к новому времени прошла незаметно, медики рекомендуют с сегодняшнего дня ложиться спать примерно на 15 минут раньше, чем обычно, ведь после перехода на зимнее время происходит намного больше ДТП, люди становятся рассеянными, жалуются на снижение концентрации и раздражительность.

Но не стоит забывать, что 25 октября украинцев ждет еще один удар - местные выборы, после которых люди становятся "эмоционально выжатыми".

Напомним, что погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности

Как сообщала Politeka, мощные магнитные бури обрушатся на украинцев, как уберечься

Также Politeka писала, что в октябре магнитная буря ударит по украинцам с кошмарной силой, названы даты