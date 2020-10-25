З'явилися перші результати місцевих виборів, які проходять в Україні 25 жовтня

На виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко з результатом 47,8%, до Київради – партія "Удар" (21,3%), передає Politeka.net. Про це стало відомо завдяки екзитполу, проведеному соцгрупою "Рейтинг".

У Харкові, за даними екзитполу, результати якого були озвучені в ефірі програми Савіка Шустера, перемогли Геннадій Кернес (57,9%) і "Блок Кернеса - Успішний Харків!" (39,52%).

В Одесі жителі довірилися Геннадію Труханову (34,4%) і партії "Довіряй ділам" (23,77%).

У Львові попередньо найбільше голосів набирає чинний мер Андрій Садовий (38% за даними екзитполу Fama).

У Дніпрі фаворитами є нинішній міський голова Борис Філатов (44,7%) і партія "Пропозиція" (28,33%).

25 жовтня в Україні проводяться вибори, українці обирають депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських голів. Голосування триватиме з 08: 00 до 20: 00, а перші результати екзит-полів з'являться після закриття виборчих дільниць. Як заявили в ЦВК, приблизно 15 Листопада можуть призначити другий тур виборів мерів, якщо жоден кандидат у Великому Місті не набере більше 50% голосів.

Екзит-пол проводиться для контролю чесного підрахунку голосів на місцевих виборах в Україні. Інтерв'юери опитували кожного !!!! українця на виході з виборчих дільниць. Отримані результати екзитполів повинні надати достовірну інформацію про те, як голосували виборці, до того, як будуть відомі дані про підрахунок голосів від Центральної виборчої комісії.

У липні 2020 року до Виборчого кодексу України внесли ряд змін, тому вибори проводяться за новими правилами. Для участі в місцевих виборах, кандидат в невеликому місті повинен був знайти партію, щоб та додала його в свій список і висунула на виборчому окрузі. Якщо громада становить понад 10 тисяч виборців, політики обираються до рад за партійними списками, а якщо виборців Менше – можна запропонувати свою кандидатуру за мажоритарною системою як від певної політсили, так і самовисуванням. При цьому округи скоротили і укрупнили, від кожного з них можуть обиратися мінімум двоє і максимум чотири депутати. Другий тур мерських виборів можна проводити тільки в містах з населенням понад 75 тисяч осіб.

Виборці в Донецькій і Луганській областях отримають три бюлетені, тому що там не будуть проходити вибори в обласні ради, а в Києві дадуть всього два, оскільки вибирають тільки мера і членом міськради. Бюлетень складається з двох частин: у першій-перелік партій, у другій – кандидати від цих політсил, в перший квадрат потрібно поставити галочку, у другій – номер кандидата в партійному списку.

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