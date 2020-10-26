Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала жаркий образ у сукні з сіточкою

Співачка і актриса, є однією з найуспішніших і красивих жінок Америки, тому кожен вихід на сцену і червону доріжку стає справжньою подією для фанатів.

Дженніфер Лопес все життя експериментувала зі стилем свого гардеробу, кожен раз на публіці 51-річна зірка вражає відвертістю образів і зміною стилю. Так як Лопес не боїться експериментів, однакових нарядів вона просто не носить.

Як видно на фото, представленому на фан-акаунті знаменитості, роблячи акцент на оголені плечі і відкриту зону декольте, Дженніфер Лопес вміло вибудовує жіночний силует «пісочний годинник» і одночасно з тим не може приховати пишні стегна.

Цього разу акцент перейшов саме на них, адже Лопес не тільки без білизни з'явилася на публіці, але ще і ледь приховала головне – тонка сіточка на засмаглій шкірі виглядала вельми пікантно.

На червоній доріжці Джей Ло завжди з'являлася в дуже сміливих нарядах - з прозорим ліфом, і V-подібним вирізом до талії, з високим розрізом, з прозорими ліфчиками або сукнях з одних каменів і блискіток. Тому образ зірки не залишив нікого байдужими знову, кожен раз шанувальники називають Лопес "стиглої вишнею"," вічно купається у фонтані молості чаклункою "і нерідко кажуть, що співачка, як" справжнє вино " - стає смачніше з роками.

Також на невеликому ролику, представленому на фан-сторінці співачки можна побачити, як артистка блищить в стильному чорному костюмі без ліфчика, а глибоке декольте вигідно підкреслює її достоїнства. Незмінний акцент Дженніфер на прикрасах надає їй не меншої вишуканості – безліч прикрас із золота підкреслили мінімалістичний наряд зірки.

Щоб так з'являтися на червоній доріжці і розбурхувати видом, Лопес багато працює, п'є багато води і також практикує дихальні практики.

При цьому, незважаючи на досить суворі обмеження в харчуванні, Лопес дозволяє собі їсти солодке раз на тиждень. Її улюблені десерти-морозиво з шоколадною крихтою, вівсяні печива з шоколадом і просто чистий шоколад.

Крім тренувань в залі, Джей намагається бігати щоранку по п'ять кілометрів. Біг підтюпцем допомагає зірці зарядитися енергією на весь день і залишатися у формі.

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