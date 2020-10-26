Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала жаркий образ в платье с сеточкой

Певица и актриса, является одной из самых успешных и красивых женщин Америки, поэтому каждый выход на сцену и красную дорожку становится настоящим событием для фанатов.

Дженнифер Лопес всю жизнь экспериментировала со стилем своего гардероба, каждый раз на публике 51-летняя звезда поражает откровенностью образов и сменой стиля. Так как Лопес не боится экспериментов, одинаковых нарядов она попросту не носит.

Как видно на фото, представленном на фан-аккаунте знаменитости, делая акцент на оголенные плечи и открытую зону декольте, Дженнифер Лопес умело выстраивает женственный силуэт «песочные часы» и одновременно с тем не может скрыть пышные бедра.

В этот раз акцент перешел именно на них, ведь Лопес не только без белья появилась на публике, но еще и едва скрыла главное – тонкая сеточка на загорелой коже смотрелась весьма пикантно.

На красной дорожке Джей Ло всегда появлялась в весьма смелых нарядах – с прозрачным лифом, и V-образным вырезом до талии, с высоким разрезом, с прозрачными лифчиками или платьях из одних камней и блесток. Поэтому образ звезды не оставил никого равнодушными снова, каждый раз поклонники называют Лопес "спелой вишней", "вечно купающейся в фонтане молости колдуньей" и нередко говорят, что певица, как "настоящее вино" - становится вкуснее с годами.

Также на небольшом ролике, представленном на фан-странице певицы можно увидеть, как артистка блистает в стильном черном костюме без лифчика, а глубокое декольте выгодно подчеркивает ее достоинства. Неизменный акцент Дженнифер на украшениях придает ей не меньшей изысканности – множество украшений из золота подчеркнули минималистичный наряд звезды.

Чтобы так появляться на красной дорожке и будоражить видом, Лопес много работает, пьет много воды и также практикует дыхательные практики.

При этом, несмотря на довольно строгие ограничения в питании, Лопес позволяет себе есть сладкое раз в неделю. Её любимые десерты — мороженое с шоколадной крошкой, овсяные печенья с шоколадом и просто чистый шоколад.

Помимо тренировок в зале, Джей старается бегать каждое утро по пять километров. Бег трусцой помогает звезде зарядиться энергией на весь день и оставаться в форме.

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