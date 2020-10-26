Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, блиснула пишними грудьми в різних нарядах
З недавнього часу знаменита брюнетка стала активніше публікувати в Instagram свої спекотні фото, пише Politeka.net. Цього разу Ебі зробила добірку своїх архівних знімків, на яких вона демонструє всю свою красу крупним планом.
Зірка показала свій бюст в купальниках і мереживних нарядах.
Так, на першому фото модель постала в червоному ліфчику зі срібними "цятками". Красиві груди ледь не вилазила з білизни, настільки їй було тісно, до того ж зірка стиснула принади з боків, чому ті виглядали апетитними.
На другому кадрі Ебі постала в мереживному халатику з глибоким декольте, принади виглядали все також привабливо. А грайлива красуня ще й виставила язик.
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На інших фото модель постала в смугастому і жовтому купальниках, а також в мереживній і синій білизні.
Знімки вийшли дуже жаркими, чого і домагалася грайлива красуня.
"Субота - для селфі ;) 💋 Ось деякі з моїх улюблених 🥰 а яке з них ваше!? 🎉 ",- написала красуня.
За 11 годин пост зібрав майже 70 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі захопилися ідеальними видами Зірки і написали їй багато приємного.
"Солодка королева", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд постала в одних колготках.
Мабуть, красуня вирішила освіжити в пам'яті шанувальників свою давню фотосесію.
Зірка лежала на підлозі в одних сітчастих колготках з блискучими стразами. Модель підняла ніжки, взуті в лакові туфельки на шпильках. При цьому її ніжки обплели залізні змійки, підкресливши їх стрункість.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
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