Банки мають право обмежити українців у користуванні рахунками

Як передає Politeka.net, як і кому варто побоюватися блокування рахунків, роз'яснили на сайті Національного банку України.

Згідно з даними, НБУ вже отримав десятки скарг громадян, які зіткнулися з даною проблемою.



Йдеться про рахунки, на які зараховується заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога або інші соціальні виплати.

"Коли ви підписуєте кредитний договір, то берете на себе зобов'язання про погашення тіла кредиту разом з комісіями і відсотками за користування. Якщо ви порушите ці умови, то фінансова установа має право звернутися до державного або приватного виконавця і суду. А вони можуть заарештувати кошти, які є на ваших рахунках", - повідомили в НБУ.

Крім того, заарештувати кошти можуть через заборгованість зі сплати аліментів або штрафів. Це передбачено Законом України"Про виконавче провадження".

Заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші соціальні виплати – це так звані засоби цільового призначення, але банк може не мати технічної можливості відкрити окремий рахунок, тому вони теж можуть блокуватися.

Також ми повідомляли, що Кабмін зареєстрував законопроект, який призведе до збільшення цілого ряду податкових ставок. Зокрема, уряд пропонує підняти на 11,6% акциз на алкоголь, ймовірно, за напої доведеться платити більше, ніж зараз.

Крім того, на 12% планують підняти екологічний податок, на стільки ж подорожчає використання, лісу, водних ресурсів і радіочастот.

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