Як передає Politeka.net, правила роз'яснив член у ЦВК Сергій Постивий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Також виборцю забороняється фотографувати бюлетень, знімати відео та публікувати фото бюлетеня в соцмережах.
За порушення таємниці голосування передбачено штраф від 5100 до 8500 грн, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.
Бюлетень також не можна виносити за межі виборчої дільниці - штраф за це порушення становить від 3400 грн до 6800 грн, або виправні роботи на строк до 2 років.
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У день виборів також заборонено приносити з собою на дільницю агітаційну символіку партій і кандидатів. Порушення цього правила може обійтися вам в 170 гривень.
Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори. Цього разу українці обиратимуть не лише мерів, голів сільських та селищних рад, а й депутатів до рад усіх рівнів від громад.
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