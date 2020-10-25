Що не можна робити 25 жовтня

Стало відомо, за що і як каратимуть українців під час голосування на виборах



Як передає Як передає Politeka.net , правила роз'яснив член у ЦВК Сергій Постивий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Так, попри відсутність маски будь-який громадянин України може віддати свій голос на виборах, але за це йому буде загрожувати адміністративна відповідальність, оскільки в країні діють карантинні обмеження.