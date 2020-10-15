Курс гривны к доллару был оценен МВФ по паритету покупательной способности
Об этом сказано в материалах к октябрьскому обзору МВФ.
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Согласно расчетам экспертов, курс доллара в Украине в 2020 году по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн/$, в то время как обменный - 27,20 грн/$.
Из новых расчетов следует, что МВФ оценил украинскую гривну даже дороже, чем составители индекса Биг-Мака.
В отчете Международного валютного фонда также говорится, что номинальный ВВП на одного украинца в нынешнем году, если учитывать текущие цены, составит $3,425 тысяч, в то время как по паритету покупательной способности - $12,710 тысяч.
Ранее мы говорили о возможном скачке курса доллара до 33 грн/$ перед Новым годом.
Как заявлял нардеп Данил Гетманцев, сегодня нет никакого давления на национальную валюту, поэтому ожидать скачка курса доллара до 32 грн/$ под Новый год не стоит.
Гетманцев также предупредил, что Украина прошла пик выплат по долгам, поэтому сейчас нет оснований говорить о новом взлете курса доллара по отношению к гривне.
"Печатать мы точно не будем. В этом нас заверил глава НБУ. Какого-либо основания говорить, что курс будет прыгать, нет. В чем здесь есть нюанс? НБУ не таргетирует курс, не таргетирует инфляцию. По его подсчетам, инфляция у нас 4,5% к концу года. Это не катастрофа. И это абсолютно не будет иметь никакого катастрофического влияния на курс", - объяснял парламентарий ранее все нюансы.
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