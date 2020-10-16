В ближайшие дни в Украине стартует отопительный сезон

Как передает The Page, в разных городах отопление будут включать в разное время.

Первыми отопление включат в Хмельницком, Харькове и Ровно. Там процесс запустили уже 15 октября, как и предусмотрено законом.

В Киеве и Львове отопление пообещали запустить 16 октября. Позже всех среди областных центров процесс будет запущен в Луцке. Там тепло в домах появится 19 октября.

Как известно, отопление в этом году планировали включить позже, но из-за изменений прогноза погоды планы пришлось подкорректировать. В школах отопление пока не включают из-за каникул в большинстве учебных заведений.

Отмечается, что Кабмин потратил на подготовку к зиме 1,56 млрд гривен. Эти деньги ушли на ремонт.

Как рассказал в комментарии «Голос.ua» эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, тарифы на отопление вырастут на 20-30% после местных выборов.

«Объективно, исходя из той цены на газ, которую установят в отопительный сезон, это в пределах от 6-7 гривен, но мы уже сейчас видим рост цен на внутреннем рынке», - объяснил эксперт, добавив, что тарифы наверняка будут пересматриваться.

Стоит отметить, что плата за отопление составляет примерно 70% от всех коммунальных платежей украинцев.

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