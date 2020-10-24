Скандальна російська актриса Христина Асмус порадувала фанатів новою фотографією
Після розлучення з Гаріком Харламовим Христина Асмус продовжує жити звичайним життям, а також активно реалізовується не тільки на екрані, але і в театрі. Знаменитість зібрала багатомільйонну аудиторію на сторінці в соцмережі Instagram і активно ділитися з шанувальниками різними фотознімками, зробленими, як під час фотосесій, так і в повсякденному житті, передає Politeka
На новому фото Асмус показала свою бездоганну фігуру в чорних спортивних шортиках і кофті. Актриса підставила своє щасливе обличчя променям сонця, як би демонструючи пробудження.
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"Так виглядає людина, яка ліг сьогодні о 10 ранку і встав о 13: 00 😖
Ну майже так ♪
Всю ніч читала ваші коменти для #CALLMEASMUS і тільки закінчила!!! ✊🏻
Прочитала кожну з майже 3000 заявок!
І вибрала не одного переможця, а 4!!! 🏆
Спасибі всім величезне за участь!!!!
Читала і захоплювалася!! ❤️
Які ви всі різні, незвичайні!!!!",- написала актриса.
Не так давно ми писали, що Христина Асмус показала підрослу дочку від Гаріка Харламова і розповіла, де живе дівчинка, поки вона хворіє китайським вірусом.
"Для тих, хто так несамовито хвилюється з ким дитина. Ми живемо разом, само собою. Куди вона від мене? Просто я ізолювалася в кімнаті. І бачу її на відстані, надягаючи повне обмундирування. А уроки робимо по відеозв'язку)) Дочка, звичайно, теж на ізоляції, як контактний. Але ми часто робимо тести і у неї всі негативні», - розповіла Асмус.
Вона також поділилася новою фотографією дочки, на якій дівчинка позує з легкою посмішкою.
Нагадаємо, що сумна Асмус відверто розповіла про свою важку хворобу « " немає запахів, смаку і…».
Як повідомляла Politeka, Харламов втомився мовчати і видав справжню причину розлучення з Асмус: "дивишся на дитину і...".
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