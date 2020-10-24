Українська модель Поліна Логунова і дружина актора Дмитра Ступки похвалилася бездоганною фігурою в одній білизні

Знімок знаменитість опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

"Як користуватися "Бісить жир"! Як знайти інформацію про марафони, як знайти інформацію про семінари, як зрозуміти де і що вивчити, як оплатити, скільки коштує, які бувають семінари, про що марафони? Тут всі відповіді і покрокова інструкція! Прошу))) потім не кажіть, що не бачили", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Логунова демонструє бездоганну фігуру в одній білизні, ефектно зігнувшись на камеру до непристойності.

"Супер виглядаєш", "Поліна, Ти вогонь", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що 31-річна модель Поліна Логунова, яка є дружиною відомого українського актора Дмитра Ступки, поділилася з шанувальниками в соцмережі своїми новинами

Так, на фотографіях Поліна в роздільному фіолетовому купальнику, вигідно підкреслює всі вигини й принади її хвилюючого тіла. Також видно татуювання на руках і ногах дівчини, а її волосся розпущене.

Нагадаємо, що ефектна дружина Ступки вбралася в прозоре боді і залізла на кухонний стіл: "божественне тіло".

Також Politeka писала, що гаряча Поліна Логунова зізналася, як отримала апетитні форми: "якщо схудну до 50 кг, то...".

А ще Politeka повідомляла, що Поліна Логунова пікантно оголилася і розбурхала зухвалою позою: ні краплі скромності.