Украинская модель Полина Логунова и жена актера Дмитрия Ступки похвалилась безупречной фигурой в одном белье

Снимок знаменитость опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

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Обратим внимание, что на опубликованном кадре Логунова демонстрирует безупречную фигуру в одном белье, эффектно изогнувшись на камеру до неприличия.

«Супер выглядишь», «Полина, ты огонь», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 31-летняя модель Полина Логунова, которая является женой известного украинского актера Дмитрия Ступки, поделилась с поклонниками в соцсети своими новостями

Так, на фотографиях Полина в раздельном фиолетовом купальнике, выгодно подчеркивающим все изгибы и прелести ее волнующего тела. Также видны татуировки на руках и ногах девушки, а ее волосы распущены.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.