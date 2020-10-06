31-летняя модель Полина Логунова, которая является женой известного украинского актера Дмитрия Ступки, поделилась с поклонниками в соцсети своими новостями

Как сообщает Politeka.net, инстадива написала восторженное сообщение и похвасталась тремя своими новыми снимками.

Так, на фотографиях Полина в раздельном фиолетовом купальнике, выгодно подчеркивающим все изгибы и прелести ее волнующего тела. Также видны татуировки на руках и ногах девушки, а ее волосы распущены.

"ВПЕРВЫЕ! Слышите! ВПЕРВЫЕ он сделал фотки, которые фотошопить не надо 🤣воооооот - было бы желание, правда, девочки? При правильном воспитании в каждом мужчине живет талантливый фотограф для своей девушки/жены. Если фоткают не красиво, значит не хотят, чтобы вас украли 😛👻 А 2-е, кто наблюдает за сториз видит мой рацион, я таки подошла и попросила сделать для меня еду, с радостью выслушали и все учли, завтра что-то будет, но не будем торопиться. Я уже указывала в сториз, как дела с дистанцией и накладыванием порций)) очень не удобно, я тут вообще похудею, по ходу, мало накладывают , не все понимают что ты хочешь, да и ты не все слова на анг знаешь, тоже не удобно, тыкаешь в это стекло...для галочки все под защитой, а по факту раздражает сильно, особенно порция в грамм 50 хумуса, как сегодня на обеде 🥴🥳 Чем больше мы будем создавать спрос, тем шире будет предложение, так что, моя армия красивых, здоровых людей! Делайте такие фотки, фотки своих рационов и отмечайте меня, всех буду лайкать, хвалить и комментить. 🥰 на отдыхе можно питаться так как в @runfromfat быть на высоте - НЕ отекать, НЕ жиреть, ну вы поняли", – написала знаменитость.

Поклонники тут же искупали Полину в сотнях лайков и оставили под фотографиями хвалебные отзывы.

"Вот всё верно, Поля главное желание 😁 мне муж говорит: я что виноват ,что ты позировать не можешь🤭 А я считаю, что всё дело в фотографе!! Такую красоту даже из космоса можно увидеть ✌ 🔥🔥🔥это вообще законно быть такой красоткой?😍 А вообще пора бы отелям расширять свои опции и учитывать,что среди отдыхающих могут быть веганы/вегетарианцы и и т.д Как говорится:любой каприз за наши грошы👌 На этом фото всё ШИКАРНО 🔥🔥🔥 и фотографу респект👌видно постарался)))Очень красивое фото. Татухи👌 Шикарная😍😍😍 🔥🔥🔥 Блин ,мой за 6 лет так и не научился 🤪😂таки не хочет чтоб украли 🤔 Вот это ноооооги!!!!🤩😍🥰 ", – написали они.

Ранее мы писали, что 31-летняя модель и инстадива Полина Логунова, которая является супругой известного украинского актера Дмитрия Ступки, поделилась с подписчиками в соцсети своими неприятностями

На фото Полина в откровенном купальнике фиолетового цвета, который выгодно подчеркивает все прелести и изгибы ее стройного тела. Также на знаменитости белая мужская рубашка, что придает образу Логуновой еще большую пикантность.

"Может я одна такая неудачница на планете, но пропущенные самолеты и дикие разочарования сопровождают каждую поездку! Да, я улетела отдыхать и НЕ ХОТЕЛА ЭТОГО! Представьте себе, ещё 1,5 недели назад думала, та тю, не хочу, дел полно, вроде не устала, но когда дочь второй месяц изо дня в день начала повторять: «хочу океан», я обратила внимание, а потом! ВНИМАНИЕ!Клиентка напомнила мне, что в отпуске я была прошлой зимой.... скоро уже как год назад...год...мой ребёнок год без солнца такого чтобы ух, а я даже не заметила времени и подумала: - «Что-то я мало успела за этот год, полечу в отпуск надо быстро все разобрать по полочкам и резче двигаться, что-то я торможу, все не то! Надо быстрей работать, мало результата, нужно быстрей справляться! Хотя перед отпуском, сопстна вчера, муж сказал «на пару дней мы исчезнем с радаров, тебе нужно сильно отдохнуть»😘

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

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