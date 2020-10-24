Німецька супермодель і колишня наречена світової зірки кіно Леонардо Ді Капріо Тоні Гаррн виклала пікантне фото, яке викликало бурю захоплення

Карколомна красуня знову приємно здивувала своїх шанувальників тим, що виклала на своїй сторінці в Instagram нове фото, на якому показала свою фігуру у всій красі, передає Politeka

Треба сказати, що фанати моделі вже звикли до знімків такого плану, тому кожен раз чекають від неї їх все гаряче і гаряче.

Так на першому чорно-білому знімку Тоні попозувала в бікіні суцільно розшитому бісером. Модель прийняла спокусливу позу, спершись на полицю і виставивши свої принади напоказ.

А ось на другому знімку Тоні Гаррн вирішила продемонструвати всім, як виглядає без макіяжу. Модель попозувала вже одягненою на тлі пральної машини.

«Настрій ... більше схоже на сон ... Проведіть вправо, щоб побачити справжній настрій», - загадково підписала вона.🧺

У коментарях до публікації фоловери не скупилися на компліменти на адресу манекенниці.

До цього ми повідомляли, що Тоні Гаррн повідомила, що вийшла заміж

"Тепер ти дійсно можеш називати мене дружиною", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку знаменитість позує поруч зі своїм коханим – актором і моделлю Олександром Петтіфером. Пара цілується, демонструючи на камеру обручки.

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