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Відома співачка Альбіна Джанабаєва, яка раніше виступала у складі ВІА Гри, після чуток про розлучення захопила зовнішнім виглядом на фото з чоловіком Валерієм Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, фотографію артистка розмістила у себе в Instagram.

Знаменитості влаштували яскраву фотосесію за столиком в кафе. Альбіна сиділа на стільці, а її чоловік стояв, спершись на спинку стільця. На співачці було ефектне біле плаття в квіточку з глибоким майже до пупка декольте і не менш величезним вирізом на нозі. Артистка прийняла спокусливу позу, посвітивши своїм пишним бюстом і стрункими довгими ногами. Подружжя не дивилося в камеру, їх погляд був спрямований в сторону. Альбіна підняла руку, махаючи своїм фанатам.

"У нас сьогодні приємна подія і тірамісу до чаю ❤️

Хороших вихідних кожному! 🙌 🏻 ",- загадково підписала артистка.

Фанати прийшли в невимовний захват від побаченого і закидали зоряну пару захопленими коментарями.

"Ох, які гарні🔥❤️",

"Ви неймовірні! 😍",

"Ви заслужили це щастя.Красиві до нестями ♪ ",

"Фото шикарне на 100",

"Тірамісу-це смачненько!!!",

"Заінтригували😉 😍і вам яскравих насичених вихідних🤗",

"Яка ви чудова пара!",- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва постала в наряді пастельних тонів. Зірка постала в комбінезоні молочно-кремового відтінку розташувалася в кріслі тримаючи перед собою лілову квітку.

Співачка закрила їм мало не пів обличчя, залишивши очі, в яких читається її романтична душа. Джанабаєва з легкою посмішкою кинула грайливий погляд в камеру. Кадр припав до душі шанувальникам.

Нагадавши, безсоромна екс - "ВІА Гра" в мереживній білизні розкрила свій секрет: "Люблю пробувати нове».

Також Politeka писала, Джанабаєва підкорила зовнішнім виглядом в білому, Меладзе так пощастило: "Альбін, ну як можна..."

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