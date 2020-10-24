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Известная певица Альбина Джанабаева, ранее выступавшая в составе ВИА Гры, после слухов о разводе восхитила внешним видом на фото с супругом Валерием Меладзе

Как сообщает Politeka.net, фотографию артистка разместила у себя в Инстаграм.

Знаменитости устроили яркую фотоссесию за столиком в кафе. Альбина сидела на стуле, а ее супруг стоял, облокотившись на спинку стула. На певице было эффектное белое платье в цветочек с глубоким почти до пупка декольте и не менее огромным вырезом на ноге. Артистка приняла соблазнительную позу, посветив своим пышным бюстом и стройными длинными ногами. Супруги не смотрели в камеру, их взор был направлен в сторону. Альбина приподняла руку, махая своим фанатам.

"У нас сегодня приятное событие и тирамису к чаю ❤️

Хороших выходных каждому! 🙌🏻", - загадочно подписала артистка.

Фанаты пришли в неописуемый восторг от увиденного и забросали звездную чету восторженными комментариями.

"Ох, какие красивые🔥❤️",

"Такие вы невероятные! 😍",

"Вы заслужили это счастье.Красивые до умопомрачения😹😻😘",

"Фото шикарное на 100",

"Тирамису- это вкусненько!!!",

"Заинтриговали😉😍и вам ярких насыщенных выходных🤗",

"Какая вы чудесная пара!", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева предстала в наряде пастельных тонов. Звезда предстала в комбинезоне молочно-кремового оттенка расположилась в кресле держа перед собой лиловый цветок.

Певица закрыла им чуть ли не пол лица, оставив глаза, в которых читается ее романтическая душа. Джанабаева с легкой улыбкой кинула игривый взгляд в камеру. Кадр пришелся по душе поклонникам.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

Также Politeka писала, Джанабаева покорила внешним видом в белом, Меладзе так повезло: "Альбин, ну как можно..."

А еще Politeka сообщала, Джанабаева в нескромном корсете блеснула "дарами природы": "Очень схожа с Татьяной Котовой".