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Затребувана модель Ірина Шейк показала новий провокаційний образ

Як передає Politeka.net, свіжий знімок російська топ-модель розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фото манекенниця ефектно розляглася на дивані в чорному махровому халаті, який вона відчинила, а також в синьому купальнику від всесвітньо відомого бренду «Версаче».

Ірина застигла в граціозній позі, виставивши свої пружні сідниці і довгі стрункі ноги, взуті в туфлі на високих підборах. Волосся моделі були туго затягнуті на потилиці.

Треба сказати, що Ірина Шейк виглядала дуже велично, а сам кадр був зроблений зверху.

Модель позбавила фанатів можливості прокоментувати новий знімок, так як він був опублікований в розділі «сторіз», де як відомо коментарі відключені.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк здивувала відвертим знімком. Красуня поділилася кадром, на якому з'явилася занурена у воду. Модель спокусливо виринула, посвітивши пружним бюстом.

Також ми писали, що Ірина Шейк розважилася з подружками-моделями. Зірка поділилася вельми провокаційним знімком, на якому дві дівчини тримали її за «п'яту точку». Сама Шейк була одягнена в Чорне обтягуюче плаття, під яке вона не стала надягати білизну. Пишні груди красуні так і норовила вирватися назовні. Образ Шейк доповнила масивними черевиками.

Нагадаємо, що розкішна Ірина Шейк подражнила пружностями в міні-шортиках і панчохах:»Роналду оцінить".

А ще Politeka писала, що Ірина Шейк в Леопарді поманила до себе в ліжечко, кадри спокуси:"яка кішечка".

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