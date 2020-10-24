Затребувана модель Ірина Шейк показала новий провокаційний образ
Як передає Politeka.net, свіжий знімок російська топ-модель розмістила на своїй сторінці в Instagram.
На фото манекенниця ефектно розляглася на дивані в чорному махровому халаті, який вона відчинила, а також в синьому купальнику від всесвітньо відомого бренду «Версаче».
Ірина застигла в граціозній позі, виставивши свої пружні сідниці і довгі стрункі ноги, взуті в туфлі на високих підборах. Волосся моделі були туго затягнуті на потилиці.
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Треба сказати, що Ірина Шейк виглядала дуже велично, а сам кадр був зроблений зверху.
Модель позбавила фанатів можливості прокоментувати новий знімок, так як він був опублікований в розділі «сторіз», де як відомо коментарі відключені.
Раніше ми писали, що Ірина Шейк здивувала відвертим знімком. Красуня поділилася кадром, на якому з'явилася занурена у воду. Модель спокусливо виринула, посвітивши пружним бюстом.
Також ми писали, що Ірина Шейк розважилася з подружками-моделями. Зірка поділилася вельми провокаційним знімком, на якому дві дівчини тримали її за «п'яту точку». Сама Шейк була одягнена в Чорне обтягуюче плаття, під яке вона не стала надягати білизну. Пишні груди красуні так і норовила вирватися назовні. Образ Шейк доповнила масивними черевиками.
Нагадаємо, що розкішна Ірина Шейк подражнила пружностями в міні-шортиках і панчохах:»Роналду оцінить".
А ще Politeka писала, що Ірина Шейк в Леопарді поманила до себе в ліжечко, кадри спокуси:"яка кішечка".
Також Politeka повідомляла, що розкішна Ірина Шейк влаштувала дорослі танці в латексі і викликала фурор: «дуже солодко».