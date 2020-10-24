Учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук показала світу свою колегу по сцені в серії приголомшливих чорно-білих знімків

Артистка, яка, крім розкішного голосу, володіє і талантом фотографа, зробила фотосесію для Еліни Мбані, а знімками поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах Еліна нічим не поступається моделям з робіт найвідоміших світових фотографів. На декількох знімках вона позує топлес, прикрившись спереду лише чорно-білим жакетом.

Відзначимо, що Марта за допомогою світла і тіні змогла передати екзотичну красу Мбані, підкресливши її досконале обличчя і дивовижну фігуру. Більш того, на кожному зі знімків – героїня абсолютно різна: усміхнена, серйозна, фатальна, пристрасна, недосяжна.

І хоча сама Марта називає фотографію хобі, варто визнати, що вона вже може змагатися в умінні і професіоналізмі з досвідченими майстрами камери.

Раніше ми розповідали про те, що 34-річна артистка представила авторський проект MORA.

"MORA - це результат пошуку себе, суть якого в розкритті нових граней моєї творчості. Якщо Марта – це вже проявлена частина мене, то MORA - внутрішня і ще не розкрита суть. Також це збірний образ всіх сучасних жінок", – говорила артистка в одному зі своїх інтерв'ю.

Першою піснею проекту стала #liveLight, що означає "Живе cвітло", "світло життя" або "жити легко". Це пісня про рух, бажання, активність, прагнення вирватися з обмежень, контролю, трансформувати негатив і виявити позитив.

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