Участница «Женского квартала» Марта Адамчук показала миру свою коллегу по сцене в серии потрясающих черно-белых снимков

Артистка, которая, помимо роскошного голоса, обладате и талантом фотографа, сделала фотосессию для Элины Мбани, а снимками поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах Элина ничем не уступает моделям с работ известнейших мировых фотографов. На нескольких снимках она позирует топлес, прикрывшись спереди лишь черно-белым жакетом.

Отметим, что Марта с помощью света и тени смогла передать экзотическую красоту Мбани, подчеркнув ее совершенное лицо и удивительную фигуру. Более того, на каждом из снимков – героиня совершенно разная: улыбчивая, серьезная, роковая, страстная, недосягаемая.

И хотя сама Марта называет фотографию хобби, стоит признать, что она уже может соревноваться в умении и профессионализме с опытными мастерами камеры.

Ранее мы рассказывали о том, что 34-летняя артистка представила авторский проект MORA.

«MORA - это результат поиска себя, суть которого в раскрытии новых граней моего творчества. Если Марта – это уже проявленная часть меня, то MORA - внутренняя и еще не раскрытая суть. Также это собирательный образ всех современных женщина», – говорила артистка в одном из своих интервью.

Первой песней проекта стала #liveLight, что означает «живой мир», «свет жизни» или «жить легко». Это песня о движении, желании, активности, желании вырваться из ограничений, контроля, трансформировать негатив и выявить позитив.

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