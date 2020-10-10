Одна из самых ярких участниц «Женского квартала» Марта Адамчук поразила сходством со сказочной героиней

На своей странице в социальной сети Инстаграм знаменитая брюнетка поделилась фото, на котором предстала перед поклонникми в роскошном наряде, передает Politeka.net.

На ней – черное платье в пол с пышной юбкой и голой спиной. Красотка спускается по ступенькам, сделав полоборота к фотографу, который снимает ее сзади. Руками она поддерживает подол платья. Волосы артистки зачесаны и собраны, а образ дополняет макияж, подчеркивающий красоту звезды.

«От себя не убежишь)», – подписала снимок Адамчук.

Пользователи не поскупились на комплименты, а некоторые даже сравнили ее с героинями известных фильмов.

«Wow😧😧😧😍😍😍 Вот роскошная куколка🤤🤤🤤 А можно повторить этот самый лук именно в том подъезде, где мы с тобой обычно видимся? 😂😂😂», «Золушка 😂», «Ой, все. Какое-то дежавю. Или фильм "Сбежавшая невеста"», «Very Beautiful», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Адамчук опубликовала в соцсети фотографию, на которой предстала в образе чувственной дивы. На ней – красный длинный халат с вышивкой и широкими рукавами в восточном стиле, а также длинные черные перчатки.

Как известно, в последнем выпуске «Женского квартала» артистка официально представила свой авторский проект MORA.

«MORA - это результат поиска себя, суть которого в раскрытии новых граней моего творчества. Если Марта – это уже проявленная часть меня, то MORA - внутренняя и еще не раскрытая суть. Также это собирательный образ всех современных женщина», – говорила артистка в одном из своих интервью.

Напомним, безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.

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